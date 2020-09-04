Doya Doya Moda'da kim elendi? Doya Doya Moda'da haftanın birincisi kim oldu? Son bölüm özeti

Hafta içi her gün ekrana gelen Doya Doya Moda'da haftanın finali 200. Bölüme denk geldi. Kına gecesi konsepti ile yarışan yarışmacılar, jüriden en yüksek puanı almak için kıyasıya bir mücadele gösterdi. Haftalık değerlendirmede en yüksek puanı alan isim kolye mutluluğu yaşarken; bir yarışmacı Doya Doya Moda’dan elendi.