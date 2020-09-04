Doya Doya Moda'da kim elendi? Doya Doya Moda'da haftanın birincisi kim oldu? Son bölüm özeti
Doya Doya Moda’dan elenen isim belli oldu. İkinci sezonuyla devam eden Doya Doya Moda'nın 200. bölümünde jüri üyelerinden en az puanı alan yarışmacısı, Doya Doya Moda'dan elendi. Peki, Doya Doya Moda'da kim elendi? İşte 4 Eylül'de Doya Doya Moda'dan elenen isim...
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Hafta içi her gün ekrana gelen Doya Doya Moda'da haftanın finali 200. Bölüme denk geldi. Kına gecesi konsepti ile yarışan yarışmacılar, jüriden en yüksek puanı almak için kıyasıya bir mücadele gösterdi. Haftalık değerlendirmede en yüksek puanı alan isim kolye mutluluğu yaşarken; bir yarışmacı Doya Doya Moda’dan elendi.
2
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94 puanla kolyeyi kazanan isim Nur oldu. Doya Doya Moda’da eleme potasına kalan isimler ise Fulya, Rümeysa ve Sabiha oldu. Potadan ilk kurtulan isim Sabiha oldu.
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Doya Doya Moda'dan elenen isim Fulya oldu. Haftanın finalinde en düşük puanı alan isimlerden biri olan Fulya 61 puanla Doya Doya Moda'dan elendi.
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DOYA DOYA MODA'DA GEÇEN HAFTANIN BİRİNCİSİ
Doya Doya Moda’nın ilk sezonunda kısa süreli yer alan Özde Karacan geri dönmüştü. Özde Karaca, 95 puanla haftanın birincisi oldu. Sağlık sorunları nedeni ile yarışmadan ayrılan Özde Karacan, 2. sezona dahil olduğu ilk hafta kolyenin sahibi oldu.
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DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda’da geçen hafta eleme potasına Rabia ve İmani kaldı. Doya Doya Moda 7. Haftasının finalinde elenen isim 60 puanla İmani Dolar oldu.