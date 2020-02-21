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Haber Giriş: 21 Şubat 2020 - 15:51, /

Doya Doya Moda’da kim elendi? Doya Doya Moda'da çifte veda

Büyük beden moda yarışması Doya Doya Moda 21 Şubat Cuma günü haftanın finaliyle izleyici karşısına çıktı. Doya Doya Moda yarışmacıları haftanın son gününde ‘nikah şıklığı’ ile jüri üyelerinin karşısına çıktı. Haftalık toplam puanlar sonucunda şaşırtıcı bir sonuç ortaya çıktı ve iki yarışmacı birden elendi. Peki, en az puanı alarak Doya Doya Moda’da kim elendi? Haftanın birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda haftanın finali bölümünde yaşananlar…

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Doya Doya Moda’nın yayınlanan son bölümünde hem eleme hem de birincilik heyecanı yaşandı. Konseptin ‘nişan şıklığı’ olarak belirlendiği haftanın finali bölümünde yarışmacılardan biri kolyeyle ödüllendirilirken haftalık değerlendirme sonucunda en az puanı alan isimler Doya Doya Moda macerasını tamamladı. Peki, Doya Doya Moda bu hafta kimler elendi, birinci kim oldu?

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Doya Doya Moda yarışmasından elenen isim belli oldu. 42 beden ve üstü moda tutkunlarının yarıştığı Doya Doya Moda yarışmasında elenen isim, jüri üyelerinin verdiği puanlar ardından ortaya çıktı. Eleme öncesinde ise haftanın birincisi ortaya çıktı.

3HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU

HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Her final günü olduğu gibi bu haftada Doya Doya Moda yarışmacıları 10 puan üzerinden değerlendirildi. Verilen puanlar sonucunda; Emel 26, Sündüz 29, Betül 27, Neslihan 7, Eylül 16, Su 26, Ferdanur ise 25 puan aldı. Cuma günü puanlarıyla birlikte haftanın kazananı belli oldu. Haftanın birincisi olarak kolye almaya hak kazanan ismi Kemal Doğulu açıkladı. Jürinin hafta boyunca en fazla beğendiği isim olan Betül, kolyenin sahibi oldu.

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DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına 2 kişi kaldı, haftanın eleme adayları Eylül ve Neslihan oldu. 51 puan alan 2 yarışmacı da jürinin ortak kararıyla elendi. Kemal Doğulu bu kararı şu sözlerle açıkladı: “Puanlarınız eşit olunca iki kişiyi birden elemeye karar verdik. Eylül’ün bir tarzı olduğunu düşünmüyorum, Neslihan’da da bir tutarlılık yok.”

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