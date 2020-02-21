Doya Doya Moda’da kim elendi? Doya Doya Moda'da çifte veda

HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? Her final günü olduğu gibi bu haftada Doya Doya Moda yarışmacıları 10 puan üzerinden değerlendirildi. Verilen puanlar sonucunda; Emel 26, Sündüz 29, Betül 27, Neslihan 7, Eylül 16, Su 26, Ferdanur ise 25 puan aldı. Cuma günü puanlarıyla birlikte haftanın kazananı belli oldu. Haftanın birincisi olarak kolye almaya hak kazanan ismi Kemal Doğulu açıkladı. Jürinin hafta boyunca en fazla beğendiği isim olan Betül, kolyenin sahibi oldu.