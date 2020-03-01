Doya Doya Moda’da kim elendi? Doya Doya Moda puan durumu
Doya Doya Moda’nın ertelenen eleme günü 1 Mart 2020’de yapıldı. Konseptin 80’ler şıklığı olarak belirlendiği Doya Doya Moda eleme bölümünde yarışmacılardan biri hayallerine ve yarışmaya veda etti. Jüri üyelerinden en yüksek puanı alan isim ise hem kolyenin sahibi hem de haftanın birincisi oldu. Peki, Doya Doya Moda’dan kim elendi, haftanın birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda 1 Mart puan durumu…
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Büyük beden moda yarışması Doya Doya Moda’da eleme bu kez pazar günü gerçekleşti. Doya Doya Moda yarışmacıları haftanın son gününde ‘80’ler şıklığı’ konsepti ile jüri üyelerinin karşısına çıktı. Haftalık toplam puanlar sonucunda elenen isim ve haftanın birincisi belli oldu. Peki, en az puanı alarak Doya Doya Moda’da kim elendi? Haftanın birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda haftanın finali bölümünde yaşananlar…
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Haftanın en yüksek puan toplayan yarışmacısı Su Baher oldu. 80'ler konseptindeki kombiniyle jürinin takdirini toplayan Baher, eleme gününde tam puan alarak haftanın birincisi oldu.
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DOYA DOYA MODA’DA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme adayı olarak Emel Başkan, Betül Böçkün ve Gözde Akgün belirlendi. Eleme potasından kurtulan ilk isim Betül oldu. Doya Doya Moda’da elemeye Gözde ve Emel kaldı. Jüriden en az oyu alan Gözde yarışmaya veda eden isim oldu. Kemal Doğulu elenen ismi şu sözlerle açıkladı: "Gözde’yle vedalaşıyoruz. Sana bir hafta daha şans veriyoruz Emel, lütfen sadece tarz ol."
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DOYA DOYA MODA GÖZDE AKGÜN KİMDİR?
Gözde Akgün, aslen Çorumlu. İstanbul'da yaşayan Gözde Akgün takı tasarımcısı. 1.74 boyunda olan Gözde Akgün 82 kilo, 42-44 beden giyiyor.