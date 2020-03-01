Televizyon Haber Giriş: 01 Mart 2020 - 16:11 , / 01 Mart 2020 - 16:11

Doya Doya Moda’da kim elendi? Doya Doya Moda puan durumu

Doya Doya Moda’nın ertelenen eleme günü 1 Mart 2020’de yapıldı. Konseptin 80’ler şıklığı olarak belirlendiği Doya Doya Moda eleme bölümünde yarışmacılardan biri hayallerine ve yarışmaya veda etti. Jüri üyelerinden en yüksek puanı alan isim ise hem kolyenin sahibi hem de haftanın birincisi oldu. Peki, Doya Doya Moda’dan kim elendi, haftanın birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda 1 Mart puan durumu…