Doya Doya Moda'da kim elendi? Doya Doya Moda birincisi ve elenen isim...
Doya Doya Moda yarışmasında bir final günü daha geldi çattı. Ekran macerasında 2. Sezonunu sürdüren Doya Doya Moda’nın bu haftaki finalinde bir yarışmacı kolye mutluluğu yaşarken; haftalık değerlendirmede en düşük puanı alan isim yarışmaya veda edecek. ‘Doya Doya Moda'da kim elendi?’ sorusunun yanıtı kısa bir süre netleşecek.
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Doya Doya Moda ‘da final heyecanı yaşanıyor. Haftanın 5 günü farklı konseptlerle jüri üyelerinin karşısına çıkan Doya Doya Moda yarışmacıları, her hafta cuma günü bir yandan kolye mücadelesi verirken; bir yandan da yarışmada kalmaya çalışıyor. Doya Doya Moda'da bugün yarışmacılar 'Evlilik Yıldönümü Kutlaması' konseptine uygun seçimler yapacak ve jüriden yüksek puan almaya çalışacaklar.
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DENGELER DEĞİŞEBİLİR
Doya Doya Moda'da yarışmacılar haftanın finalinde 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. Bu nedenle Doya Doya Moda’da haftanın kazananı ve kaybedeni sürpriz bir isim olabiliyor.
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RABİA NEDEN YOK?
Rabia Ağca ile ilgili açıklama yapan Gülşah Saraçoğlu, 84 bölümde şunları söyledi:“Sevgili yarışmacımız Rabia’mız aramızda yok. Özel nedenlerden dolayı yapım şirketimizden de izin aldı. Ama tekrar gelecek, bu hafta Rabia’sız devam edecek, yarın da olmak üzere."