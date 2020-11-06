Doya Doya Moda'da kim elendi? Doya Doya Moda birincisi ve elenen isim...

RABİA NEDEN YOK? Rabia Ağca ile ilgili açıklama yapan Gülşah Saraçoğlu, 84 bölümde şunları söyledi:“Sevgili yarışmacımız Rabia’mız aramızda yok. Özel nedenlerden dolayı yapım şirketimizden de izin aldı. Ama tekrar gelecek, bu hafta Rabia’sız devam edecek, yarın da olmak üzere."