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Haber Giriş: 13 Temmuz 2020 - 10:21,

Doya Doya Moda yeni sezon yarışmacıları belli oldu - İşte Doya Doya Moda yeni sezon yarışmacıları

Doya Doya Moda yeni sezona hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. 1 haftalık aranın ardından 13 Temmuz’da kaldığı yerden devam edecek olan Doya Doya Moda yeni sezonunda birbirinden iddialı isimler var. İşte Doya Doya Moda yeni sezon yarışmacıları

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Uğurkan Erez, Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu ve Seray Sever’in jüri üyeliğini üstlendiği Doya Doya Moda’nın 2. Sezon yarışmacıları belli oldu. 7 büyük beden yarışmacının şıklık yarışında olacağı Doya Doya Moda’nın yeni sezonu saat 13.00’te başlayacak. Doya Doya Moda ilk sezon finalini 3 Temmuz Cuma yapmış, alınan puanlar doğrultusunda şampiyon olan Betül Böçkün, 50 bin TL'lik ödülü de almaya hak kazanmıştı. Peki, Doya Doya Moda yeni sezon yarışmacıları kimler?

2Birben Coşkun
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Birben Coşkun

Yeni sezonun en iddialı isimlerinden biri olan Birben Coşkun 1996 doğumlu ve aslen İzmirli. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu. İşletmecilik yapan genç yarışmacı, organizasyon şirketi ve butik bir pastane sahibi.

3İmani Dolar
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İmani Dolar

Doya Doya Moda fragmanlarında oldukça iddialı olmasıyla dikkat çeken İmani Dolar İranlı bir yarışmacı. Dolar, ilk sezon yarışmacısı Sepideh Su Baher ile akraba bağı bulunduğu ve kardeşi olduğu yönünde iddialar var.

4Aslı Adıyaman
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Aslı Adıyaman

Doya Doya Moda’nın evli yarışmacılarından Aslı Adıyaman’ın Arya adında bir kızı var.

5Nur İşlek
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Nur İşlek

Doya Doya Moda'nın genç yarışmacılarından biri olan Nur İşlek sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Sahip olduğu Instagram hesabının yanında Tiktok'u da oldukça sık kullanıyor. Oğlu Doruk ile de sürekli paylaşımlarda bulunuyor ve takipçilerinden beğeniler topluyor.

6Aylin Tözün
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Aylin Tözün

Profesyonel dansçı olan Aylin Tözün 23 yaşında. Aslen Elazığlı. Daha önce Her Şey Güzeldir'e katıldı.

7Rabia Ağca
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Rabia Ağca

8Rümeysa Buyuran
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Rümeysa Buyuran

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