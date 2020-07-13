Doya Doya Moda yeni sezon yarışmacıları belli oldu - İşte Doya Doya Moda yeni sezon yarışmacıları

Nur İşlek Doya Doya Moda'nın genç yarışmacılarından biri olan Nur İşlek sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Sahip olduğu Instagram hesabının yanında Tiktok'u da oldukça sık kullanıyor. Oğlu Doruk ile de sürekli paylaşımlarda bulunuyor ve takipçilerinden beğeniler topluyor.