Doya Doya Moda yeni bölümü saat kaçta başlayacak? Doya Doya Moda'da kim elenmişti?
Doya Doya Moda yeni bölümünün her zamanki saatinde ekranlarda yer almaması soru işaretlerine neden oldu. Tekrar bölümü yayınlanan Doya Doya Moda en son 18 Eylül Cuma günü izleyicilerle buluşmuştu. Peki, Doya Doya Moda'da kim elenmişti? Doya Doya Moda yeni bölümü neden yok, saat kaçta başlayacak?
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Doya Doya Moda yarışmasının saatinde değişikliğe gidildi. Hafta içi her gün aynı saatte izleyicilerle buluşan Doya Doya Moda'nın yeni bölümleri artık saat 14.00'de izleyicilerle buluşacak.
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Eleme potasına kalan isimler ise Nur İşlek, Birben Coşkun ve Zeynep Topçu kaldı. Potadan kurtulan ilk isim Zeynep oldu. Yarışmaya haftanın ikinci günü katılması nedeniyle Zeynep'in muaf tutulduğu açıklandı.
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DOYA DOYA MODA'DA NEDEN ELEME OLMADI?
Doya Doya Moda'dan elenen ismi Kemal Doğulu açıkladı. Doğulu, Nur'un elendiğini açıkladı ama bu anlarda sürpriz bir açıklama daha geldi. Haftanın finali performansında tüm yarışmacıların çok başarılı olması nedeniyle Nur elenmedi.