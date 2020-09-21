Doya Doya Moda yeni bölümü saat kaçta başlayacak? Doya Doya Moda'da kim elenmişti?

DOYA DOYA MODA'DA NEDEN ELEME OLMADI? Doya Doya Moda'dan elenen ismi Kemal Doğulu açıkladı. Doğulu, Nur'un elendiğini açıkladı ama bu anlarda sürpriz bir açıklama daha geldi. Haftanın finali performansında tüm yarışmacıların çok başarılı olması nedeniyle Nur elenmedi.