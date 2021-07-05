Doya Doya Moda All Star'da kim elendi? Su ve Emel elendi mi? İşte gün birincisi olan isim
TV8'in sevilen moda programı Doya Doya Moda All Star haftanın ilk bölümüyle ekranlara geldi. Final haftasının ilk bölümüne Gülşah Saraçoğlu’nun yaptığı açıklama damga vurdu. Günün birincisi 20 tam puan alarak final günü için başarılı bir sonuç elde etmiş oldu. 1 veya 2 kişinin veda edeceğinin açıklanması ardından o isimlerin kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Doya Doya Moda All Star'da kim elendi? Su ve Emel elendi mi?
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Doya Doya Moda All Star büyük finali için nefesler tutuldu. İlk ve ikinci sezonun en başarılı isimlerinde oluşan All Star sezonu bu hafta final haftasına girdi. Final haftasının ilk bölümü 5 Temmuz Pazartesi günü yayınlandı. İlk bölümde yarışmacılar "uyumsuzluğun uyumu" konseptiyle jüri üyelerinin karşısına çıktı. Gün birincisi 20 tam puan olan Özde oldu.
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Eleme adayları ise günün en düşük puanlarını alan Su ve Emel oldu. İki ismi podyuma çağıran Gülşah Saraçoğlu ilk önce iki yarışmacının da programa veda edeceğini açıkladı, vedalaşan ikili "şaka" açıklamasıyla rahat bir nefes aldı.
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Programın tanımında iki kişinin yarışmadan ayrılacağının açıklanması ardından Ferdanur’un ayağa kalkması soru işaretlerine neden olmuştu. Ancak Ferdanur eleme potasına kalmadı.
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Doya Doya Moda All Star sezonu kısa bir süre sonra tamamlanacak. All Star sezonu 9 Temmuz Cuma günü sona erecek, sezonun şampiyonu belli olacak.