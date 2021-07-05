Doya Doya Moda All Star'da kim elendi? Su ve Emel elendi mi? İşte gün birincisi olan isim

Eleme adayları ise günün en düşük puanlarını alan Su ve Emel oldu. İki ismi podyuma çağıran Gülşah Saraçoğlu ilk önce iki yarışmacının da programa veda edeceğini açıkladı, vedalaşan ikili "şaka" açıklamasıyla rahat bir nefes aldı.