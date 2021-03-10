Doya Doya Moda bitiyor mu? Doya Doya Moda All Star yarışmacıları belli oldu
Doya Doya Moda All Star yarışmasının detayları yayınlanan fragmanla paylaşıldı. Birinci ve ikinci sezon yarışmacılarından oluşan Doya Doya Moda All Star, 15 Mart Pazartesi günü ekran macerasına başlayacak. All Star sezonunda da 7 yarışmacı mücadele edecek. Peki, Doya Doya Moda bitiyor mu? Doya Doya Moda All Star yarışmacıları kimler?
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Doya Doya Moda All Star yarışması için geri sayım devam ediyor. Geçtiğimiz sezonda başlayan ve bu sezonda da devam eden Doya Doya Moda’nın All Star sezonunda iki sezonun yarışmacılarından isimler var.
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Doya Doya Moda All Star'da ilk sezonun birincisi Betül Böçkün ve ikinci sezonun iddialı ismi Özde Karacan'da yer alıyor. Ayrıca Doya Doya Moda All Star kadrosunda, ilk sezonun çok konuşulan isimleri, Su Baher, Emel Başkan, Ferdanur Başaran da var. Ayrıca ikinci sezondan Birben Coşkun, Rümeyse Buyuran da 7 yarışmacı arasında.
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Doya Doya Moda 2. sezonunun devam edip etmeyeceğine yönelik açıklama jüri üyelerinden veya kanaldan gelmedi ancak All Star sezonu 15 Mart'ta başlayacak.
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DİSKALİFİYE EDİLMİŞTİ
İlk sezonda Doya Doya Moda'dan diskalifiye edilen Ferdanur da Doya Doya Moda All Star sezonunda yer alacak. Jüri üyesi Kemal Doğulu Ferdanur'un diskalifiye nedenini “Ferdanur kamera arkasında ekibe ve diğer yarışmacılara karşı olan tutumlarından dolayı diskalifiye edildi. Ferdanur’un yerine yeni yarışmacı olarak Sena geldi. Betül’ün akıbeti Cuma günü belli olacak.” sözleriyle açıklamıştı.