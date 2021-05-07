Doya Doya Moda Betül kimdir, çocuğu neden öldü? İşte Betül Böçkün'ün ailesi ve sevgilisiyle ilgili bilgiler

24 yaşında olan Betil Böçkün, aslen Bingöllü. Anne ve babası ayrı olan Betül Böçkün, annesiyle görüşmediklerini ve neredeyse hiç görmediklerini dile getirdi. Annesinin kendileri terk ettiklerini söyleyen Betül Böçkün, kültür farkı olduğunu belirtti. Başından bir evlilik geçen Betül Böçkün, çocuğunun hayatını kaybettiğini söylemişti. 3 yaşındaki çocuğunun vefat ettiğini dile getirirken tüm jüri üyelerini etkileyen yarışmacının sözleri gözyaşlarına boğdu.