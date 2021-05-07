Doya Doya Moda Betül kimdir, çocuğu neden öldü? İşte Betül Böçkün'ün ailesi ve sevgilisiyle ilgili bilgiler
Betül Böçkün, Doya Doya Moda All Star'da da adından söz ettirmeyi başarıyor. İlk sezonun şampiyonu olan Betül Böçkün, zaman zaman ailesi ve eski sevgilisiyle ilgili yaptığı açıklamalarla gündem oluyor. Peki, Doya Doya Moda Betül kimdir? İşte Betül Böçkün'ün ailesi ve sevgilisiyle ilgili bilgiler
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24 yaşında olan Betil Böçkün, aslen Bingöllü. Anne ve babası ayrı olan Betül Böçkün, annesiyle görüşmediklerini ve neredeyse hiç görmediklerini dile getirdi. Annesinin kendileri terk ettiklerini söyleyen Betül Böçkün, kültür farkı olduğunu belirtti. Başından bir evlilik geçen Betül Böçkün, çocuğunun hayatını kaybettiğini söylemişti. 3 yaşındaki çocuğunun vefat ettiğini dile getirirken tüm jüri üyelerini etkileyen yarışmacının sözleri gözyaşlarına boğdu.
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Annesiyle babasının yollarını ayırması sonrası annesinden haber alamadıklarını söyleyen Betül Böçkün, kendilerine halalarının baktığını ifade etti. Doya Doya Moda'da kendi saçını ve makyajını kendi yapan Betül Böçkün, kuaförlük yapıyor.
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Betül Böçkün sosyal medyadan fotoğraflarını paylaştığı sevgilisi Murat’tan da sık sık programda bahsediyordu. Karşı tarafın ailesi tarafından kabul görmediğini anlatan Betül, sevgilisinin 32 yaşında olduğunu söylemişti. Ancak All Star sezonuna dahil olan Betül, sevgilisinden ayrıldığını söyledi.