Doya Doya Moda All Star’da kimler elendi? İki isim birden elendi
Doya Doya Moda All Star’da hafta ortası elemesi yapıldı. Büyük final için gün sayan Doya Doya Moda All Star’da eleme potasına Su Baher, Emel Başkan ve Ferdanur Başaran kaldı. Bu üç isimden ikisi Doya Doya Moda All Star'a veda etti. Peki, Doya Doya Moda All Star’da kimler elendi? İşte Doya Doya Moda'ya veda eden isim...
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Doya Doya Moda All Star büyük finali için nefesler tutuldu. İlk ve ikinci sezonun en başarılı isimlerinde oluşan All Star sezonu bu hafta final haftasına girmiş, final haftasında yarışmacılardan bazılarının elenebileceği söylenmişti. Doya Doya Moda All Star haftanın ilk elemesi 7 Haziran Çarşamba günü yapıldı. Son iki haftanın puanları toplanarak, büyük finali göremeyecek isim belirlendi.
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Eleme potasına kalan isimleri jüri üyesi Seray Sever duyurdu. 2 haftalık puanlar doğrultusunda Su Baher, Emel Başkan ve Ferdanur Başaran eleme potasına kalan isimler oldu.
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Potadan çıkan ilk isim Ferdanur oldu. İlk sezonun sevilen yüzlerinden Su Baher, 114 puanla Doya Doya Moda All Star büyük finalini göremeden yarışmaya veda etti.
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Su Baher'in ardından Emel Başkan da Doya Doya Moda'ya veda etti. 134 puan alan Emel Başkan da büyük finali göremeden elendi.