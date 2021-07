Doya Doya Moda All Star’da kimler elendi? İki isim birden elendi

Doya Doya Moda All Star büyük finali için nefesler tutuldu. İlk ve ikinci sezonun en başarılı isimlerinde oluşan All Star sezonu bu hafta final haftasına girmiş, final haftasında yarışmacılardan bazılarının elenebileceği söylenmişti. Doya Doya Moda All Star haftanın ilk elemesi 7 Haziran Çarşamba günü yapıldı. Son iki haftanın puanları toplanarak, büyük finali göremeyecek isim belirlendi.