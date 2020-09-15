İki dizi oyuncusundan evlilik sürprizi

İki genç dizi oyuncusu koronavirüsün tüm dünyada yeniden alevlendiği bir dönemde sürpriz bir şekilde evlendi.
Mega News Agency, Instagram
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MUTLULUĞUNU PAYLAŞTI
Rol aldığı tek bir diziyle şöhreti bulan genç oyuncu hayatının bu en mutlu anlarında çekilen pozlarını sosyal medya sayfasından paylaştı.
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SÜRPRİZ TÖREN
Kamera karşısına geçtiği Downtown Abbey adlı diziyle geniş kitleler tarafından tanınan 30 yaşındaki İngiliz oyuncu bir Jessica Brown Findlay bir süredir birlikte olduğu meslektaşı Ziggy Heat ile 12 Eylül'de evlendi.
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DAVETLİ YOKTU
Oyuncu düğün günü çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı. Jessica Brown Findlay'in paylaşımlarında da görüldüğü gibi koronavirüse tedbiri olarak çiftin dini evlilik töreninin yapıldığı kilisede neredeyse hiç davetli yer almadı.
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DİZİ SETİNDE TANIŞTILAR
Jessica Brown Findlay ve Ziggy Heath daha sonra da sadece en yakınlarının katıldığı küçük bir davet verdi. Çift, 2017 yılında bir dizi setinde tanıştı.
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KARİYERİNE BALERİN OLARAK BAŞLADI
Genç oyuncu, aslında bale eğitimi gördü. National Youth Ballet and the Associates of the Royal Ballet'de görev aldı. Henüz 15 yaşındayken Kirov ve Royal Opera House'a yaz sezonu için davet edildi.
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SAKATLIK YÜZÜNDEN BALEYE VEDA ETTİ
Çeşitli bale okullarına kabul edilen Jessica Brown Findlay, ayak bileğinden bir sakatlık geçirince bale kariyerini sona erdirmek zorunda kaldı. Üç kez geçirdiği operasyona rağmen ayak bileğinin bir türlü eski durumuna dönmemesi nedeniyle başka bir alanda kariyer yapmayı seçti. Genç oyuncu bir röportajında "Bale tamamen benim hayatımdı" diye anlatmıştı bu sanata olan sevgisini.
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OYUNCULUĞU, BALEYE YAKIN BULDU
Yaşadığı bu sakatlığın ardından oyunculuğa yöneldi. Bunun nedenini de oyunculuğun da "rol yapma" konusunda baleyle ortak noktaları olması şeklinde anlattı bir röportajında. İlk önemli rolünü Albatros adlı yapımda alan Jessica Brown Findlay, daha sonra kendisini üne kavuşturan Downtown Abbey için kamera karşısına geçmeye başladı.
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SİNEMA FİLMİNDE DE ROL ALDI
Jessica Brown Findlay'in iki yıl önce rol aldığı The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society adlı film de seyircinin beğenisini kazanmıştı.