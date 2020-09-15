İki dizi oyuncusundan evlilik sürprizi

SAKATLIK YÜZÜNDEN BALEYE VEDA ETTİ Çeşitli bale okullarına kabul edilen Jessica Brown Findlay, ayak bileğinden bir sakatlık geçirince bale kariyerini sona erdirmek zorunda kaldı. Üç kez geçirdiği operasyona rağmen ayak bileğinin bir türlü eski durumuna dönmemesi nedeniyle başka bir alanda kariyer yapmayı seçti. Genç oyuncu bir röportajında "Bale tamamen benim hayatımdı" diye anlatmıştı bu sanata olan sevgisini.