Down Sendromu nedir, hastalık mı? Down Sendromu belirtileri

Erken yaşta eğitim gerekli Down sendromunu iyileştiren tıbbi bir tedavi yoktur, bu konuda yapılacak en iyi şey eğitim desteği almaktır. Down sendromlu bir çocuk doğumdan başlayarak mevcut potansiyelini ortaya çıkarabilmesini sağlayacak, onu hayata hazırlayacak özel desteğe gereksinim duyar.



Down sendromlu çocukların normal çocuklara göre en belirgin gelişimsel farkı, gelişim hızıdır. Gelişimsel basamakları daha yavaş ve uzun zamanda tamamlarlar ve gelişimleri bu yüzden geriden gelebilir. Örneğin emekleme ve yürüme geriden gelebilir, geç konuşabilir. Burada yapılması gereken en önemli şey çocuğun mevcut kapasitesini maksimum düzeyde ve en iyi şekilde kullanmasını sağlamaktır. Bunun için de erken yaşta eğitim çok önemlidir.