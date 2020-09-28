Down Sendromu nedir, hastalık mı? Down Sendromu belirtileri
Down Sendromu ilk kez İngiliz hekim John Langdon Down tarafından 1866'da sistematik bir şekilde sınıflandırılmış ve sendrom olarak tanılanmıştır. Sendrom, doktorun ismi olan ‘Down sendromu’ olarak söylenmeye başlamıştır. Down Sendromlu bebeklerin fiziksel ve zihinsel gelişimi yaşıtlarına göre daha geridedir, ancak Down Sendromu bir hastalık değildir. Uygun eğitim programları ile toplum hayatına başarı ile uyum sağlayabilmektedirler. Peki, Down Sendromu nedir? Down Sendromu belirtileri neler?
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1
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Down Sendromu, genel yanlış yargının aksine bir hastalık değil, genetik bir farklılık, bir kromozom anomalisidir. İnsan vücudunu oluşturan hücrelerin çekirdekleri, kromozomlarla birbirlerine bağlanmış olan genlerden oluşmuştur. İşte bu genler ve kromozomlar fizyolojik ve kişilik yapımızın ana unsurlarıdır, dolayısıyla çocuğunuzun fazladan sahip olduğu bir kromozom onun hayatını etkileyecektir. Sıradan bir insan vücudunda bulunan kromozom sayısı 46 iken Down Sendrom'lu bireylerde bu sayı üç adet 21. kromozom olması nedeniyle 47’dir.
2
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Down Sendromunun oluşmasında; ülke, milliyet, sosyo-ekonomik statü farkı yoktur. Down Sendromuna sebep olduğu bilinen tek etmen hamilelik yaşıdır, hamilelik yaşı ilerledikçe risk artar. Ülkemizde, doğum öncesi dönemde anne adaylarının, Down Sendromu gibi fetal anomaliler ve kromozomal bozukluklara yönelik tarama testleri ve USG incelemeleri hakkında bilgilendirilmeleri sağlanarak gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır. Ortalama her 800 doğumda bir görülür. Tüm dünyada 6 milyon civarında Down Sendromlu birey yaşamaktadır.
3
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Down Sendromu Belirtileri
Down sendromlularda görülen bazı fiziksel özellikler çekik küçük gözler, basık burun, kısa parmaklar, kıvrık serçe parmak, kalın ense, avuç içindeki tek çizgi, ayak baş parmağının diğer parmaklardan daha açık olmasıdır. Bu özelliklerin hepsi veya birkaçı görülebilir.
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Erken yaşta eğitim gerekli
Down sendromunu iyileştiren tıbbi bir tedavi yoktur, bu konuda yapılacak en iyi şey eğitim desteği almaktır. Down sendromlu bir çocuk doğumdan başlayarak mevcut potansiyelini ortaya çıkarabilmesini sağlayacak, onu hayata hazırlayacak özel desteğe gereksinim duyar.
Down sendromlu çocukların normal çocuklara göre en belirgin gelişimsel farkı, gelişim hızıdır. Gelişimsel basamakları daha yavaş ve uzun zamanda tamamlarlar ve gelişimleri bu yüzden geriden gelebilir. Örneğin emekleme ve yürüme geriden gelebilir, geç konuşabilir. Burada yapılması gereken en önemli şey çocuğun mevcut kapasitesini maksimum düzeyde ve en iyi şekilde kullanmasını sağlamaktır. Bunun için de erken yaşta eğitim çok önemlidir.
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Hastalık değil genetik farklılık
Düzenli ve disiplinli bir eğitim programı ve bol tekrar en önemli faktördür. Down sendromlu çocuklarda duygusal problemler de görülebilir. Onların duygusal sağlığını desteklemenin en iyi yolu; onları evdeki, okuldaki ve toplum içindeki aktivitelerin mümkün olduğunca içinde tutmaktan geçer.
Down Sendromu tedavi edilmesi gerekli bir hastalık değildir, genetik bir farklılıktır. Onların bizlerden bir farkı yoktur.