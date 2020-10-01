Döviz altın kambiyo vergi oranı belli oldu! Kambiyo vergisi nedir, ne demek?

Kambiyo vergisi, 24 Mayıs tarihinden bu yana uygulanmakta olan yüzde 1'lik orandan binde 2'ye düşürüldü. Kambiyo vergisindeki bu düşüşün ardından pek çok kişi, kambiyo vergisi nedir ve hangi alanlarda kullanılmaktadır sorularına cevap aramaya başladı. Peki, kambiyo ne demek? İşte, kambiyo vergisi oranı ve kambiyonun anlamı hakkında detaylı bilgiler



Kambiyo vergisi, yeniden binde 2 oranına düşürülmesinin ardından gündemde yer almaya başladı. Kambiyo, para ya da para yerine geçen belgelerin değiştirilmesi işlemidir. Para alım ve satımı ile ilgili işlemleri kapsar. Kambiyo senedi ise, kıymetli evrakın tüm özelliklerini taşıyan ve kıymetli evrak için yukarıda yapılan açıklamaların tümünü içeren ve uygulamada en yaygın olarak kullanılan kıymetli evrak çeşididir.