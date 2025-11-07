Dönüş yolculuğuna başladılar: 15 gün daha yol yürüyecekler | 'Yapacak bir şey yok, ekmek mücadelesi'

İsmail Özcan da sürülerini Lice'ye ulaştırmak için yolculuğun sürdüğünü ifade ederek "Gece gündüz, yaz kış demeden yollardayız. Kolay bir meslek değil. 9 virajda gitmek de zor çünkü sürekli araçlara yol vermek zorundayız." diye konuştu.