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Dönence konusu nedir, oyuncuları kimler? Dönence dizisi uyarlama mı, nerede çekiliyor? Yeni dizi Dönence ilk bölüm bu akşam!

Güncelleme Tarihi:

#Dönence#Dönence Dizisi Konusu#Dönence Dizisi Oyuncuları
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2023 10:32

Kanal D’nin, yapımcılığını D Media’nın, yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin üstlendiği yeni dizisi Dönence ilk bölümü ile bu akşam ekrana geliyor. Ekrana gelen tanıtımları ile izleyicinin dikkatini çeken ve büyük bir merakla beklenen Dönence dizisi ne zaman, oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Peki, Dönence dizisi uyarlama mı, nerede çekiliyor? İşte, yeni dizi Dönence konusu ve oyuncuları...

1/13Dönence konusu nedir, oyuncuları kimler Dönence dizisi uyarlama mı, nerede çekiliyor Yeni dizi Dönence ilk bölüm bu akşam

Kanal D’nin, D Media imzalı, yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli’nin oturduğu yeni dizisi Dönence 4 Temmuz Salı akşamı ilk bölümü ile ekrana geliyor. Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’nun yer aldığı Dönence’de Emre Kınay, Atakan Hoşgören, Didem İnselel, Ogün Kaptanoğlu, Ülkü Hilal Çiftçi, Ahmet Varlı, Doğan Karakaş, Nazlı Çetin, Şebnem Doğruer, Alara Bozbey, Mesut Yılmaz, Edanur Gülbudak, Muammer Tali, Umut Kaya, Berfin Ant gibi başarılı isimler yer alıyor. Peki, Dönence dizisi uyarlama mı, nerede çekiliyor? Dönence dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte oyuncu kadrosu ve karakterleri...

2/13DÖNENCE DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR

DÖNENCE DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Çekimlerinin İzmir Foça’da devam ettiği, başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’nun yer aldığı Dönence’nin ilk bölüm tanıtımı yoğun ilgi gördü.

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3/13DÖNENCE DİZİSİ UYARLAMA MI

DÖNENCE DİZİSİ UYARLAMA MI?

Dönence, Cannes'dan ödülle dönen “Exceptional” isimli dizinin uyarlaması… İsrail formatlı, orijinal adı “Exceptional” olan dizi farkındalık yaratan senaryosu ile Fransa'da 2022 MIPCOM Cannes Diversify TV Ödülü’ne layık görüldü.

4/13DÖNENCE DİZİSİ KONUSU NEDİR

DÖNENCE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Verda ve Cem’in Gece ve Gülce adında iki kızı vardır. Gülce Asperger sendromludur. İstanbul gibi büyük ve kalabalık bir şehirde yaşamak hem Gülce hem de ailesi için imkânsız hale gelmeye başlamıştır. Verda bir tavsiye üzerine özel çocuklar için Foça’da faaliyet gösteren Ata Sörf Kulübünü keşfeder ve eşi Cem’e Foça’ya taşınmayı teklif eder. Çünkü Verda’ya göre büyük kızı Gece ilerde kendi ayakları üzerinde durabilecekken aynı şey küçük kızı Gülce için geçerli değildir. Gece alınan bu kararla hem arkadaşlarından hem de sevgilisi Miro’dan ayrılmak zorunda kalır...

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5/13 DÖNENCE OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

DÖNENCE OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

İşte çok konuşulacak Dönence dizisi oyuncuları ve karakterleri….

Sümeyye Aydoğan (Gece)

Gece’nin (19) en büyük hayali, sevgilisi Miro (Emir) ile birlikte besteledikleri şarkıları kitlelere ulaştırmaktır. Ancak tüm hayatı boyunca yaptığı gibi yine kız kardeşi için hayallerini ertelemek zorunda kalır. Ailesinin kardeşine daha sakin ve huzurlu bir ortam sağlama isteği üzerine onlarla birlikte kendisini bir anda İzmir/Foça’ya taşınmış bulur. Foça’ da Gece’yi neler bekliyordur?

6/13Caner Topçu (Özgür)

Caner Topçu (Özgür)

Özgür (23), denize aşık bir kaptan olmasına rağmen, özel gereksinimli kardeşi Rüzgar için tüm hayallerinden vazgeçmiş, gizemli bir gençtir. Tüm hayatını kardeşine adayan Özgür aşka da kapılarını böylece kapatmıştır. Gece’nin Foça’ya gelişiyle Özgür hayatı ıskalamaması gerektiğini fark edip, kalbine söz geçirebilecek midir?

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7/13Ülkü Hilal Çiftçi (Gülce)

Ülkü Hilal Çiftçi (Gülce)

Gülce (17) özel gereksinimli bir bireydir. Özel durumu nedeniyle gürültü, yüksek ses, kaotik ortamlar, dokunulmakta ısrar edilmesi, mevcut ve alışkın olduğu düzenin değişmesi gibi birçok durumdan ajite olmaktadır. Tüm bu olumsuzluklara rağmen üstün zekaya, resim ve ezber konusunda müthiş yeteneğe sahiptir. İnsanlarla iletişim kurma konusunda sıkıntılar yaşayan Gülce için Foça’ya taşınmak iyi gelecek midir?

8/13Didem İnselel (Verda)

Didem İnselel (Verda)

Verda (45) Gece ve Gülce’nin annesidir. Gülce’nin ihtiyaçları için akademik kariyerini bırakıp kendini ona adamıştır. En büyük isteği, kızı Gülce’nin, onlar olmadan da hayatta kalacak kadar güçlü hale gelmesidir. Kızı için Foça’ya taşınan Verda’yı hiç hesap etmediği sınavlar beklemektedir. Verda bu sınavların üstesinden gelebilecek midir?

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9/13Emre Kınay (Cem)

Emre Kınay (Cem)

Cem (47) Verda’nın eşi, Gece ve Gülce’nin babasıdır. Yetenekli bir mimar olması bir yana, aile babası olmak için yaratılmış gibidir. Ancak Cem’in ailesinden bile sakladığı büyük sırrı Foça’ya taşınmasıyla onu zorlamaya başlar. Yıllardır tüm zorlukların sevgi bağıyla üstesinden gelmiş ailenin hayatı Cem’in sırrı yüzünden alt üst olacak mıdır?

10/13Doğa Karakaş (Rüzgar)

Doğa Karakaş (Rüzgar)

Rüzgar (17) özel gereksinimi olan bir gençtir. Sahip olduğu tek ailesi, her anında onun yanında olan ve birlikte olmaktan keyif aldığı ağabeyi Özgür’dür. Rüzgar, sempatik ve sıcakkanlı oluşuyla kasaba halkının gözdesidir. Özgür, onunla ilgili sırrı öğrenmesiyle birlikte Rüzgar’ı neler beklemektedir?

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11/13Atakan Hoşgören (Emir)

Atakan Hoşgören (Emir)

Emir, nam-ı diğer Miro(20) sevgilisi Gece’yle birlikte müzik yapma hayalleri kuran bir gençtir. Babası İrfan yüksek diplomat, annesi Emel ise davranış bilimlerinde uzmandır. Miro Gece’ye sürpriz yapmak için gittiği Foça’da hayatını mahvedecek bir olaya karışır. Peki Miro bu beladan kurtulabilecek midir?

12/13Ogün Kaptanoğlu (Harun)

Ogün Kaptanoğlu (Harun)

Harun (55) varlıklı bir iş adamı ve bir hayır severdir. Foça’da oğlu Ata ile yaşamaktadır. Oğlunun ilhamıyla, özel gereksinimli çocuklar için açtığı “Ata Sörf ve Yelken Kulübü” kasabanın çekim merkezi haline gelir. Bu kulüp sayesinde Verda ve ailesi Harun’a komşu olmuştur. Harun, Verda’nın zor anlarında en büyük destekçisi haline gelir. Bu durum Harun ve Cem arasında bir gerilime neden olacak mıdır?

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13/13Nazlı Çetin (Sera)

Nazlı Çetin (Sera)

Sera(19) Gece’nin liseden en yakın arkadaşıdır. Annesini kaybettikten sonra, babası başkasıyla evlenmiş ve yeni aileye Sera’yı almamıştır. Kızını paraya boğarak kendisinden uzak kalmasını sağlar. Eğlenceli, uçarı bir kız olan Sera, derinlerde babasına duyduğu öfke ve sevgi özlemini de zaman zaman yaşar. Foça, aradığı aile sıcaklığını ve sevgiyi Sera’ya verebilecek midir?

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