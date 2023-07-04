Dönence konusu nedir, oyuncuları kimler? Dönence dizisi uyarlama mı, nerede çekiliyor? Yeni dizi Dönence ilk bölüm bu akşam!

DÖNENCE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Verda ve Cem’in Gece ve Gülce adında iki kızı vardır. Gülce Asperger sendromludur. İstanbul gibi büyük ve kalabalık bir şehirde yaşamak hem Gülce hem de ailesi için imkânsız hale gelmeye başlamıştır. Verda bir tavsiye üzerine özel çocuklar için Foça’da faaliyet gösteren Ata Sörf Kulübünü keşfeder ve eşi Cem’e Foça’ya taşınmayı teklif eder. Çünkü Verda’ya göre büyük kızı Gece ilerde kendi ayakları üzerinde durabilecekken aynı şey küçük kızı Gülce için geçerli değildir. Gece alınan bu kararla hem arkadaşlarından hem de sevgilisi Miro’dan ayrılmak zorunda kalır...