Dönence konusu nedir, oyuncuları kimler? Dönence dizisi uyarlama mı, nerede çekiliyor? Yeni dizi Dönence ilk bölüm bu akşam!

Kanal D’nin, D Media imzalı, yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli’nin oturduğu yeni dizisi Dönence 4 Temmuz Salı akşamı ilk bölümü ile ekrana geliyor. Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’nun yer aldığı Dönence’de Emre Kınay, Atakan Hoşgören, Didem İnselel, Ogün Kaptanoğlu, Ülkü Hilal Çiftçi, Ahmet Varlı, Doğan Karakaş, Nazlı Çetin, Şebnem Doğruer, Alara Bozbey, Mesut Yılmaz, Edanur Gülbudak, Muammer Tali, Umut Kaya, Berfin Ant gibi başarılı isimler yer alıyor. Peki, Dönence dizisi uyarlama mı, nerede çekiliyor? Dönence dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte oyuncu kadrosu ve karakterleri...