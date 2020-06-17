Dondurma kilo aldırır mı? Dondurma kaç kalori ve kilo yapar mı?

Sütlü dondurmalar, güçlü ve sağlıklı kemiklerin ihtiyacı olan kalsiyumdan zengin. Biliyoruz ki kalsiyumdan zengin dondurma aynen süt ve süt ürünleri gibi osteoporoz riskini azaltıyor. Dondurmanın 100 gramında, sütten daha fazla kalsiyum var. Kalsiyum sadece kemikler ve dişler için önemli değil. Aynı zamanda kilo vermede de önemli bir rol oynuyor. Yapılan çalışmalar, kalsiyumun yeterli alımının kilo kaybını da desteklediğini gösteriyor. Kalsiyum açısından zengin beslenme karın bölgesinde yağ kaybına katkıda bulunuyor.



Dondurma, aynı zamanda bir protein kaynağı. Proteinler; kemikler, kaslar, kan, deri ve kıkırdak için önemli makro besin öğesi. Doku tamiri ve yapımında görev alır, saç ve tırnaklar için önemli. Proteinler vücutta depo halde bulunmazlar, dondurma protein almak için lezzetli bir alternatif olabilir.



Sıcak yaz günlerinde egzersiz sonrası dondurma tüketmek, kasların toparlanmasını kolaylaştırıyor. Meyve, yağlı tohumlar, hatta sebze ekleyerek karıştırıp tüketmeniz kaslarınız için çok iyi bir seçim.