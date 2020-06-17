Dondurma kilo aldırır mı? Dondurma kaç kalori ve kilo yapar mı?
Dondurma kilo aldırır mı sorusu yaz aylarının popüler gıdasını tüketen pek çok kişinin akıllarındaki soru işaretini oluşturuyor. Sütle yapılanları kalsiyum konusunda çok zengin olan dondurma, doğru tüketilmesi halinde kilo da verdirme imkanını taşıyor. İşte, dondurma kilo aldırır mı kaç kalori sorusunun cevabı
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Yaz aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alan dondurma, kalori ve kalsiyum katkısı ile dikkat çekiyor. Uzman diyetisyen Gamze Şanlı Ak dondurmanın besleyiciliği, kilo aldırır mı ve kaç kalori sorularına cevap verdi. İşte, dondurmanın faydaları ve kilo aldırır mı sorularının cevabı
2
Abone Ol
Sütlü dondurmalar, güçlü ve sağlıklı kemiklerin ihtiyacı olan kalsiyumdan zengin. Biliyoruz ki kalsiyumdan zengin dondurma aynen süt ve süt ürünleri gibi osteoporoz riskini azaltıyor. Dondurmanın 100 gramında, sütten daha fazla kalsiyum var. Kalsiyum sadece kemikler ve dişler için önemli değil. Aynı zamanda kilo vermede de önemli bir rol oynuyor. Yapılan çalışmalar, kalsiyumun yeterli alımının kilo kaybını da desteklediğini gösteriyor. Kalsiyum açısından zengin beslenme karın bölgesinde yağ kaybına katkıda bulunuyor.
Dondurma, aynı zamanda bir protein kaynağı. Proteinler; kemikler, kaslar, kan, deri ve kıkırdak için önemli makro besin öğesi. Doku tamiri ve yapımında görev alır, saç ve tırnaklar için önemli. Proteinler vücutta depo halde bulunmazlar, dondurma protein almak için lezzetli bir alternatif olabilir.
Sıcak yaz günlerinde egzersiz sonrası dondurma tüketmek, kasların toparlanmasını kolaylaştırıyor. Meyve, yağlı tohumlar, hatta sebze ekleyerek karıştırıp tüketmeniz kaslarınız için çok iyi bir seçim.
3
Abone Ol
KİLO KONTROLÜ DE SAĞLANABİLİYOR
Dondurmanın kalori değeri un ve şekerden yapılan diğer hamurlu tatlılara oranla çok daha düşük. Tam da bu nedenle ramazan ayı için de ideal bir seçim olabilir. 100 gram sütlü dondurma yaklaşık 190 kalori içeriyor. Normal bir külah ise yaklaşık 20 kalori. Örneğin bir porsiyon baklava 300 kalori. Ak, “Kilo kontrolüne önem veriyorsanız light olarak üretilen dondurmaları tercih edebilirsiniz” diyor.
4
Abone Ol
KARARINDA YERSENİZ ŞİŞMANLATMAZ
Dondurma kararında yendiği sürece kilo aldırmıyor. Ancak çok yüksek miktarlarda tüketimi, diğer gıdalar gibi kiloyu artırıcı etki gösteriyor. Eğer dondurmanızın üstüne karamel veya çikolata sos, krema, fındık ya da fıstık parçacıkları eklettirirseniz, masum gözüken dondurmanız en az 75-100 kalori artıyor. Ak, “Günlük hayatınızda egzersize yeterli önemi veriyor ve beslenmenize dikkat ediyorsanız, haftada 2-3 kez dondurma yemenizin bir sakıncası yok” diyor.
Sütlü, bilhassa meyveli olanlar daha düşük yağlı, dolasıyla daha düşük kalorili. Bir hatırlatma daha, 2 top light dondurma= 1 porsiyon meyve. 3 top normal (sade) dondurma= 1 dilim ekmek+ 1 su bardağı süt+ 1 porsiyon meyve.
5
Abone Ol
100GRAM DONDURMADA 148 mg kalsiyum 115 mg fosfor 63 mg sodyum 181 mg potasyum 0.1 mg demir 440 IU A vitamini 0.21 mg E vitamini 0.21 mg B2 vitamini 0.1 mg niacin var