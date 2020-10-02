Donald Trump'ın eşi Melania Trump kimdir, kaç yaşında?
ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melanie Trump koronavirüse yakalandı. ABD Başkanı Trump Twitter üzerinden yaptığı açıklamada eşiyle birlikte koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını ve karantinaya girdiklerini duyurdu. Bu gelişme ardından Melania Trump’ın hayatına dair detaylar yeniden gündeme geldi. Peki, Donald Trump'ın eşi Melania Trump kimdir, kaç yaşında?
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Melania Trump, 26 Nisan 1970 tarihinde Yugoslavya’da dünyaya geldi. Eski model, yeni mücevher ve saat tasarımcısı ve 45. ABD Başkanı Donald Trump'ın eşidir. 2001 yılında ABD'de kalıcı oturma hakkına sahip olan Melania Trump, 2006 yılında Amerikan vatandaşlığına geçti.
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2016 seçimlerinde eşi Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle birlikte First Lady olmuştur.
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2005 yılında Donald Trump ile evlenen Melania Trump’ın 2006 doğumlu Barron Trump isimli bir oğlu var.