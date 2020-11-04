Donald Trump, ünlü çiftin arasını bozdu

Büyük beden model olarak tanınan Bidot, önce "Bazen aşk da yetmez" yazılı bir mesaj paylaştı sosyal medyadan. Bu da Bidot'nun Trump'ı destekleyen sevgilisini terk ettiği yorumlarına neden oldu. Fakat, bir süre sonra bütün Instagram sayfasını silen Bidot, ayrılık iddialarını da yalanladı.