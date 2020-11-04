Donald Trump, ünlü çiftin arasını bozdu

Sadece ülke sınırları içinde heyecan yaratmakla kalmayan bütün dünyanın meraklı bakışlarını üzerinde toplayan ABD seçimleri gösteri dünyasının ünlü çiftinin de yuvasını sarstı. İddialara göre ünlü model, Donald Trump'a olan desteğini saklamayan sevgilisini terk etti. Bunu da "Bazen aşk da yetmez" diye yazdığı bir Instagram paylaşımıyla takipçilerine duyurdu. Fakat sonra Instagram sayfasını tümden sildi ve ayrılık iddialarını da yalanladı.
Mega News Agency, Splash News, Instagram
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ABD sınırlarında yaşayan milyonlarca kişi gibi gösteri dünyasının ünlüleri de seçimlere kilitlendi. Birçoğu oylarını önceden posta yoluyla veren ünlüler, sosyal medyada da takipçilerini oy vermeye çağıran "Oy Verdim" (I Voted) etiketiyle paylaşımlar yaptı.
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Heyecanın giderek doruğa çıktığı seçimler, 38 yaşındaki Rap'çi Lil Wayne ile model sevgilisi Denise Bidot'nun da arasını açtı.
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Gerçek adı Dwayne Michael Carter Jr., olan Lil Wayne, Trump'a olan desteğini açıkça ilan etti. Sosyal medya sayfasında Trump ile çekilen bir pozunu da paylaşan Wayne, bu davranışıyla model sevgilisi Denise Bidot'yu kızdırdı.
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Büyük beden model olarak tanınan Bidot, önce "Bazen aşk da yetmez" yazılı bir mesaj paylaştı sosyal medyadan. Bu da Bidot'nun Trump'ı destekleyen sevgilisini terk ettiği yorumlarına neden oldu. Fakat, bir süre sonra bütün Instagram sayfasını silen Bidot, ayrılık iddialarını da yalanladı.
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ABD seçimleri sırasında oy verme işlemleri sürerken ünlüler de sosyal medyada 'I Voted' (Oy Verdim) etiketiyle paylaşımlar başlattı. Her biri 'I Voted' yazılı rozetler eşliğinde verdikleri pozları sosyal medyada paylaştı. Jessica Alba da bu ünlülerden biri.
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Jennifer Aniston oyunu mektup ile gönderdi. O anda çekilen fotoğrafını da sosyal medyada paylaştı.
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Blanca Blanco elbisesiyle "oy ver" mesajını dile getirdi.
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Camila Cabello'nun "oy verdim" pozu.
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Jimmy Fallon, takipçilerine mektupla nasıl oy vereceklerini gösterdi.
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Bir süre önce anne olan Gigi Hadid de hem kendi oyunu verdi hem de takipçilerini bunun için teşvik etti.
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Jenna Dewan oyunu vermeye kızıyla birlikte gitti.
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Jennifer Lopez'in "oy verdim" paylaşımı.
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Julia Roberts bir yandan koronavirüsten korunurken bir yandan da oy vermeye çağırdı.
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Bir süre önce hamile olduğu açıklanan model Karlie Kloss'un mesajı da maskesinde.
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Blake Lively ile ABD'da ilk kez oy veren Ryan Reynolds'ın seçim pozu.
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Demi Lovato da mesajını böyle verdi.
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Demi Moore'dan seçim pozu.
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Natalie Portman takipçileriyle bu pozunu paylaştı.
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Reese Witherspoon'da takipçilerini bu pozla oy vermeye çağırdı.
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Selena Gomez, oyunu önceden postayla kullanan ünlülerden.