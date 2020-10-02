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Haber GiriÅŸ: 02 Ekim 2020 - 08:17 | 

Donald Trump kaç yaÅŸÄ±nda? Donald Trump corona virüs (koronavirüs) oldu

Donald Trump ile ilgili son dakika aÃ§Ä±klamalarÄ± yakÄ±ndan takip ediliyor.Donald Trump corona virÃ¼se yakalandÄ±. ABD BaÅŸkanÄ± Trump, danÄ±ÅŸmanÄ± Hope Hicks'in Kovid-19'a yakalanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, kendisinin ve eÅŸi Melania Trump'Ä±n test sonuÃ§larÄ±nÄ± beklerken, karantina sÃ¼recine baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. Son aÃ§Ä±klamasÄ±nda iseÂ eÅŸiyle birlikte koronavirÃ¼s testlerinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve karantinaya girdiklerini aÃ§Ä±kladÄ±. PekiÂ Donald Trump kaÃ§ yaÅŸÄ±nda?

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Donald Trump koronavirÃ¼se yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerinden duyurdu.Â Twitter hesabÄ± Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda iseÂ eÅŸiyle birlikte koronavirÃ¼s testlerinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve karantinaya girdiklerini aÃ§Ä±kladÄ±. 74 yaÅŸÄ±ndaki ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump daha Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamadaÂ , yakÄ±n danÄ±ÅŸmanlarÄ±ndan Hope Hicks'in yeni tip koronavirÃ¼se (Kovid-19) yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸrulayarak, kendisi ve eÅŸi Melania Trump'Ä±n da test yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sonuÃ§larÄ± beklediklerini duyurdu.Â

DONALD TRUMP CORONA VÄ°RÃœSE YAKALANDI

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ve eÅŸi Melanie Trump koronavirÃ¼s kaptÄ±. ABD BaÅŸkanÄ± Trump Twitter Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada eÅŸiyle birlikte koronavirÃ¼s testlerinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve karantinaya girdiklerini duyurdu. Tedaviye de hemen baÅŸlanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyuran Trump'Ä±n danÄ±ÅŸmanÄ± da koronavirÃ¼s olmuÅŸtu.

2DONALD TRUMP KAÃ‡ YAÅžINDA
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DONALD TRUMP KAÃ‡ YAÅžINDA?

Donald John Trump, AmerikalÄ± iÅŸ insanÄ±, politikacÄ± ve Amerika BirleÅŸik Devletleri'nin 45. ve gÃ¼nÃ¼mÃ¼zdeki baÅŸkanÄ±. 14 Haziran 1946 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya gelen Trump ÅŸu anda 74 yaÅŸÄ±nda.

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