Donald Trump koronavirÃ¼se yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerinden duyurdu.Â Twitter hesabÄ± Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda iseÂ eÅŸiyle birlikte koronavirÃ¼s testlerinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve karantinaya girdiklerini aÃ§Ä±kladÄ±. 74 yaÅŸÄ±ndaki ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump daha Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamadaÂ , yakÄ±n danÄ±ÅŸmanlarÄ±ndan Hope Hicks'in yeni tip koronavirÃ¼se (Kovid-19) yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸrulayarak, kendisi ve eÅŸi Melania Trump'Ä±n da test yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sonuÃ§larÄ± beklediklerini duyurdu.Â



DONALD TRUMP CORONA VÄ°RÃœSE YAKALANDI



ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ve eÅŸi Melanie Trump koronavirÃ¼s kaptÄ±. ABD BaÅŸkanÄ± Trump Twitter Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada eÅŸiyle birlikte koronavirÃ¼s testlerinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve karantinaya girdiklerini duyurdu. Tedaviye de hemen baÅŸlanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyuran Trump'Ä±n danÄ±ÅŸmanÄ± da koronavirÃ¼s olmuÅŸtu.