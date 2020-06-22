Bu görüntüler ABD'yi sarsmıştı! Trump yanıt verdi

SU İÇMEK İÇİN İKİ ELİNİ KULANMASI SORU İŞARETİ YARATTI Donald Trump konuşma yaptığı sırada önünde duran sudan içmek istemiş ancak bardağını tek eliyle tutamayıp iki elinden de destek alınca 'Acaba başkanın bir hastalığı mı var?' sorusu gündeme gelmişti.