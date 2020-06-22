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Hürriyet
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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: Reuters,AP,AFP
Haber Giriş: 22 Haziran 2020 - 07:10,

Bu görüntüler ABD'yi sarsmıştı! Trump yanıt verdi

ABD başkanı Donald Trump'ın geçen hafta katıldığı bir törende kameralara yansıyan görüntüleri ülkede tartışma yaratmıştı.

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Covid-19 salgını, ırkçılık karşıtı protestolar, kendisi ve ailesi hakkındaki kitaplar yüzünden başı bir hayli dertte gözüken ABD başkanı Donal Trump şimdi de hastalık iddialarıyla gündeme geldi.

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ABD başkanı Donald Trump geçen hafta sonu New York eyaletindeki West Point ABD Askeri Akademisi’nde yapılan 2020 mezuniyet ve yemin törenine katılarak bir konuşma yaptı.

3TÖRENDE TÜM GÖZLER ÜZERİNDEYDİ
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TÖRENDE TÜM GÖZLER ÜZERİNDEYDİ

Trump'ın bu konuşmasında gözler başkanın üzerinden bir an olsun ayrılmadı.

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Katıldığı tören ve konuşmalarda kimi zaman tuhaf hareketler sergileyen ABD başkanı bu davranışlarından ötürü çeşitli iddialarla gündeme geliyor.

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Kameralara sürekli ilginç yüz ifadeleri sergilerken yakalanan Trump, daha önce de su içerkenki garip hali yüzünden eleştirilmişti.

6KONUŞUKEN ZORLANDI
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KONUŞUKEN ZORLANDI

Trump'ın yemin töreninde yaptığı konuşma canlı yayınlanınca, ortaya çıkan görüntüler de sosyal medyada defalarca paylaşılıp gündeme oturmuş oldu. Trump konuşması sırasında General Douglas MacArthur'un ismini telaffuz etmekte zorlanarak ''McGather' dedi.

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8PLATFORMDAN İNERKEN NEDEN ZORLANDI
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PLATFORMDAN İNERKEN NEDEN ZORLANDI?

Trump'ın konuşmasını yaptığı platformdan inerken zorlandığı, tökezlediği ve düşmemek için yanındakilerden yardım aldığı da görüldü.

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10SU İÇMEK İÇİN İKİ ELİNİ KULANMASI SORU İŞARETİ YARATTI
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SU İÇMEK İÇİN İKİ ELİNİ KULANMASI SORU İŞARETİ YARATTI

Donald Trump konuşma yaptığı sırada önünde duran sudan içmek istemiş ancak bardağını tek eliyle tutamayıp iki elinden de destek alınca 'Acaba başkanın bir hastalığı mı var?' sorusu gündeme gelmişti.

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Trump'la ilgili bu hastalık iddiaları seçim arifesinde olan ABD'de gündeme oturdu.

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Bazı doktorlar Trump'ın davranışlarındaki bu emarelerin nörolojik bir hastalığın işareti olabileceğini iddia ediyor.

13BEYAZ SARAY TRUMPIN HASTALIĞINI GİZLİYOR MU
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BEYAZ SARAY TRUMP'IN HASTALIĞINI GİZLİYOR MU?

Trump'ın seçimdeki rakibi Joe Biden cephesinden ise Beyaz Saray'ın başkanın sağlık durumunu sakladığı, son videolardaki görüntülerin kesin olarak bir beyin hastalığına işaret ettiği açıklaması geldi.

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Donald Trump, mezuniyet töreninin hemen ertesi günü Twitter hesabında konuyla ilgili açıklama yaparak konuşmasının çok uzun ve platformun kaygan olduğunu söyledi.

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Hakkında çıkarılan bu söylentinin asılsız olduğunu takipçileriyle paylaşan Trump takip eden günlerde konuyla ilgili açıklama yapmaya da devam etti.

16MEDYAYI ELEŞTİRDİ
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MEDYAYI ELEŞTİRDİ

The Wall Street Journal'a röportaj veren Donald Trump, medyanın bu olayı kaleme alış biçimini eleştirdi.

17PARKİNSON DEĞİLİM
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'PARKİNSON DEĞİLİM'

Uzun bir konuşma yaptıktan sonra konuşma yaptığı platformdan ayrılırken yaşadığı sıkıntının ayakkabılarından kaynaklandığını söyleyen Trump Parkinson olduğu iddialarını da reddetti.

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Donald Trump yaptığı açıklamada giydiği deri ayakkabıların tabanının kaymaya müsait olduğunu, yürüdüğü yerin yapısından dolayı ayağının kaymış olduğunu açıkladı.

19RAKİPLERİNİN YAŞINI ELEŞTİRİYORDU
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RAKİPLERİNİN YAŞINI ELEŞTİRİYORDU

Donald Trump geçtiğimiz günlerde 74 yaşına basmıştı. ABD başkanı sürekli olarak siyasi rakiplerinin yaşı ve sağlık durumları hakkında açıklamalar yapmasıyla tanınıyor.

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Başta Joe Biden olmak üzere rakiplerini yaşlı ve güçsüz olmakla suçlayan ve yetersiz gören Donald Trump, verdiği son görüntülerden sonra bu kez rakiplerinin hedefinde yer almış oldu.

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