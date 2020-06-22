hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: Reuters,AP,AFP
Bu görüntüler ABD'yi sarsmıştı! Trump yanıt verdi
ABD başkanı Donald Trump'ın geçen hafta katıldığı bir törende kameralara yansıyan görüntüleri ülkede tartışma yaratmıştı.
Covid-19 salgını, ırkçılık karşıtı protestolar, kendisi ve ailesi hakkındaki kitaplar yüzünden başı bir hayli dertte gözüken ABD başkanı Donal Trump şimdi de hastalık iddialarıyla gündeme geldi.
Kameralara sürekli ilginç yüz ifadeleri sergilerken yakalanan Trump, daha önce de su içerkenki garip hali yüzünden eleştirilmişti.
Trump has parkinsons. https://t.co/ZnFqOC0ZwB— Felonious Monk (@treybritt42) June 19, 2020
Trump has parkinsons. https://t.co/ZnFqOC0ZwB— Felonious Monk (@treybritt42) June 19, 2020
I’m not a doctor, but my dad died from Alzheimer’s.— Bob Marsdale (@BobMarsdale) June 14, 2020
I recognize this gait all too well.
Needs assistance to go down a ramp, & can’t balance himself.
I believe Donald Trump is suffering from this or possibly Parkinson’s disease. #TrumpIsNotWell
pic.twitter.com/WhLwtQLCvH
I’m not a doctor, but my dad died from Alzheimer’s.
I recognize this gait all too well.
Needs assistance to go down a ramp, & can’t balance himself.
I believe Donald Trump is suffering from this or possibly Parkinson’s disease. #TrumpIsNotWell
pic.twitter.com/WhLwtQLCvH