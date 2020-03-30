Donald Trump çifte seslendi: Harry ve Meghan, duydum ki buraya gelmişsiniz
ABD Başkan Donald Trump, Kanada'dan ayrılıp ABD'nin Los Angeles kentine taşındıkları belirtilen Prens Harry ve Meghan Markle'a sosyal medya hesabından seslendi.
BACKGRID UK, BACKGRID USA, SPLASH NEWS
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KRALİÇE'NİN HAYRANIYIM
Trump, Twitter'da paylaştığı mesajına "Kraliçe'nin arkadaşı ve büyük bir hayranıyım" diyerek başladı. Ardından da Prens Harry ile Meghan Markle'ın Kanada'dan ayrılıp ABD'ye gittiklerini belirtti. Trump mesajında "Ancak ABD onların güvenlik masraflarını ödemeyecek. Bunu kendileri ödemek zorundalar" diye yazdı.
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KARARI DESTEKLENDİ
Trump'ın bu paylaşımının ardından çok sayıda Amerikalı bu kararı desteklediğini belirten mesajlar attı.
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YARDIM TALEBİ YOK
Bunun üzerine Prens Harry ile Meghan Markel'in sözcüsbü, çiftin bu konuda ABD devletinden bir yardım talep etmeyi planlamadığını duyurdu.
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KANADA'DA SORUN OLMUŞTU
Çift Kanada'ya taşındığında güvenlik harcamaları büyük sorun olmuştu. Kanada Hükümeti bu masrafların bir bölümünü üstlenmişti. Ancak Kanada'nın çiftin 31 Mart'ta resmi olarak aileden ayrılmasından sonra güvenlik masraflarını ödemeyi bırakacağı açıklanmıştı.
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HERKES ONLARI KANADA'DA SANIYORDU
İngiliz basınında geçtiğimiz hafta "Son Dakika" ibaresiyle verilen haberlere göre Prens Harry ile Meghan Markle, oğulları Archie'yi de alarak ABD'ye, California'ya gitti. Çiftin oradaki yeni evlerine taşındığı ileri sürüldü.
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CALIFORNIA'YA GİTMİŞLER
Prens Harry ile Meghan Markle'ın, ABD, corona virüs nedeniyle sınırlarını kapatmadan hemen önce Kanada'yı terk edip California'ya gittiği iddia edildi.
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ANNESİNE YAKIN OLMAK İSTEDİ
Markle'ın, California'da yaşayan annesi Doria Ragland'a yakın olmak için orada yaşamayı tercih ettiği konuşuluyor.
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ABD'Yİ TERCİH ETTİLER
Aileye yakın bir kaynak, bu taşınmanın aniden gerçekleşmediğini önceden planlandığını belirtti. Aynı kaynak çiftin bazı nedenlerden dolayı Kanada yerine ABD'de yaşamayı tercih ettiğini de ileri sürdü. Ancak bu nedenler hakkında bilgi vermedi.
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KARANTİNADALAR
Prens Harry ve Meghan Markle'ın 10 aylık bebekleri Archie ile birlikte yeni evlerinden çıkmadan karantinada yaşadıkları da belirtildi.