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Haber Giriş: 30 Mart 2020 - 09:00, /

Donald Trump çifte seslendi: Harry ve Meghan, duydum ki buraya gelmişsiniz

ABD Başkan Donald Trump, Kanada'dan ayrılıp ABD'nin Los Angeles kentine taşındıkları belirtilen Prens Harry ve Meghan Markle'a sosyal medya hesabından seslendi.  

BACKGRID UK, BACKGRID USA, SPLASH NEWS

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1KRALİÇENİN HAYRANIYIM

KRALİÇE'NİN HAYRANIYIM

Trump, Twitter'da paylaştığı mesajına "Kraliçe'nin arkadaşı ve büyük bir hayranıyım" diyerek başladı. Ardından da Prens Harry ile Meghan Markle'ın  Kanada'dan ayrılıp ABD'ye gittiklerini belirtti. Trump mesajında "Ancak ABD onların güvenlik masraflarını ödemeyecek. Bunu kendileri ödemek zorundalar" diye yazdı.

2KARARI DESTEKLENDİ

KARARI DESTEKLENDİ

Trump'ın bu paylaşımının ardından çok sayıda Amerikalı bu kararı desteklediğini belirten mesajlar attı.

3YARDIM TALEBİ YOK

YARDIM TALEBİ YOK

Bunun üzerine Prens Harry ile Meghan Markel'in sözcüsbü, çiftin bu konuda ABD devletinden bir yardım talep etmeyi planlamadığını duyurdu.

4KANADADA SORUN OLMUŞTU

KANADA'DA SORUN OLMUŞTU

Çift Kanada'ya taşındığında güvenlik harcamaları büyük sorun olmuştu. Kanada Hükümeti bu masrafların bir bölümünü üstlenmişti. Ancak Kanada'nın çiftin 31 Mart'ta resmi olarak aileden ayrılmasından sonra güvenlik masraflarını ödemeyi bırakacağı açıklanmıştı.

5HERKES ONLARI KANADADA SANIYORDU

HERKES ONLARI KANADA'DA SANIYORDU

İngiliz basınında geçtiğimiz hafta "Son Dakika" ibaresiyle verilen haberlere göre Prens Harry ile Meghan Markle, oğulları Archie'yi de alarak ABD'ye, California'ya gitti. Çiftin oradaki yeni evlerine taşındığı ileri sürüldü.

6CALIFORNIAYA GİTMİŞLER

CALIFORNIA'YA GİTMİŞLER

Prens Harry ile Meghan Markle'ın, ABD, corona virüs nedeniyle sınırlarını kapatmadan hemen önce Kanada'yı terk edip California'ya gittiği iddia edildi.

7ANNESİNE YAKIN OLMAK İSTEDİ

ANNESİNE YAKIN OLMAK İSTEDİ

Markle'ın, California'da yaşayan annesi Doria Ragland'a yakın olmak için orada yaşamayı tercih ettiği konuşuluyor.

8ABDYİ TERCİH ETTİLER

ABD'Yİ TERCİH ETTİLER

Aileye yakın bir kaynak, bu taşınmanın aniden gerçekleşmediğini önceden planlandığını belirtti. Aynı kaynak çiftin bazı nedenlerden dolayı Kanada yerine ABD'de yaşamayı tercih ettiğini de ileri sürdü. Ancak bu nedenler hakkında bilgi vermedi.

9KARANTİNADALAR

KARANTİNADALAR

Prens Harry ve Meghan Markle'ın 10 aylık bebekleri Archie ile birlikte yeni evlerinden çıkmadan karantinada yaşadıkları da belirtildi.

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