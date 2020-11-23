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Haber Giriş: 23 Kasım 2020 - 07:53 | 

Domuz bağıyla tehdit etti! Işın Karaca'yı çıldırtan mesaj

Şarkıcı Işın Karaca, iki haftadır annesi Şeniz Büyükkaraca'ya ölüm tehdidinde bulunan hesabı sosyal medyadan ifşa etti. Işın Karaca, sosyal medya üzerinden annesi Şeniz Büyükkaraca'ya ağır hakaretler eden, domuz bağı yaparak öldürmekle tehdit eden kişiye seslendi: "Seni bulacağım! İki haftadır anneme ettiğin her küfürü, ölüm tehdidini, her hakaretini sana yedirmek boynumun borcu. Domuz bağı ile öldüreceksin öyle mi? Polisler bile utandı senin yazdıklarından, şahsiyetsiz!" Işın Karaca, bu kişiyle ilgili suç duyurusunda bulunduğunu da açıkladı.

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Işın Karaca, iki haftadır annesi Şeniz Büyükkaraca'ya ölüm tehdidinde bulunan hesabı sosyal medyadan ifşa etti. Durumu polise bildirdiğini söyleyen Karaca, "Annemi korkuttuğunu sanacaksın öyle mi? Bence sen benden ve şerrimden kork! Söz konusu annem olunca akan sular durur" ifadelerini kullandı.

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Günaydın'dan Özlem Avcı'nın haberine göre, Işın Karaca, Instagram hesabından annesi Şeniz Büyükkaraca'nın iki haftadır ölümle tehdit edildiğini açıkladı. Karaca, aynı zamanda annesinin ağır hakaretlere maruz kaldığını söyleyerek o hesabı ifşa etti.

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47 yaşındaki şarkıcı Işın Karaca , durumu polise bildirdiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Seni bulacağım! İki haftadır anneme ettiğin her küfürü, ölüm tehdidini, her hakaretini sana yedirmek boynumun borcu.

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Domuz bağı ile öldüreceksin öyle mi? Polisler bile utandı senin yazdıklarından, şahsiyetsiz!"

Işın Karaca, bu kişiyle ilgili suç duyurusunda bulunduğunu da açıkladı.

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