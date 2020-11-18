Domuz bağıyla öldürülmüştü… Makbule Sarı kimdir, kim öldürdü?
Korkunç bir cinayete kurban giden Makbule Sarı’nın ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Domuz bağıyla bağlanarak öldürüldüğü ortaya çıkan Makbule Sarı’nın altın dişlerinin de söküldüğü ortaya çıktı. İşte kan donduran Makbule Sarı cinayetinin ayrıntıları…
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Evde yalnız yaşayan Makbule Sarı'dan uzun süre haber alamayan kızı, mahallenin muhtarına haber verdi. Muhtar da Sarı'ya ulaşamayınca polisten yardım istedi. Adrese gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdiği evde Makbule Sarı’yı çarşafa sarılı, elleri ve ayakları iple bağlanmış halde buldu. Yapılan kontrolde Sarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
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Eve giren katillerin evi talan edildiği evden değerli eşyaların aldığı belirtildi. Müge Anlı Makbule Hanım'ın evinde 300.000 ile 500.000 TL parasının olduğunun iddia edildiğini söyledi. Rahmi Özkan domuz bağının sıradan bir cinayet olmadığını organize ve profesyonel bir iş olduğunu söyledi.
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ÜÇ GÜN ÖNCE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ DÜŞÜNÜLÜYOR
Makbule Sarı’nın cesedi üzerinde ön otopsi ve inceleme gerçekleştirildi. Yapılan incelemede ilk tespitlere göre; Makbule Sarı'nın vücudunda travmatik bulgulara rastlanıldı. İç organlarının çürümeye başladığı Sarı'nın, yaklaşık 3 gün önce birkaç kişi tarafından elleri ve ayaklarından domuz bağıyla bağlanıp öldürüldüğü saptandı. Yaşlı kadının cesedinden alınan bazı örnekler, kesin ölüm raporunun belirlenmesi için incelenmek üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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ÖZEL EKİP KURULDU
Bu arada, Sarı'nın ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında özel ekip kuruldu. Mahallede ve evin çevresinde geniş çaplı araştırma yürüten ekiplerin birçok kişinin ifadesine başvurduğu bildirildi.