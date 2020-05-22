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Haber Giriş: 22 Mayıs 2020 - 17:06,

Dominik'ten özel uçakla dönmüşlerdi... Survivor yarışmacılarından ilk açıklama

Türkiye’ye gelen ve Maltepe’de karantina altına alınan Survivor yarışmasının elenen yarışmacıları ve ekibin bir kısmı 8 gün sonra yurttan ayrıldı. Valizleriyle birlikte yurttan çıkış yapan yarışmacılar, yurtta çok güzel ağırlandıklarını ve mutlu olduklarını dile getirdi.

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Sağlık Bakanlığı, yurtlarda kalan vatandaşların 14 gün karantina sürelerinin tamamlanmasına bakılmaksızın PCR testi sonrası yurtlardan çıkışlarının yapılacağını ve karantina uygulamasına evlerde devam edileceğini duyurmuştu.

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Bu kapsamda 14 Mayıs 2020 tarihinde Maltepe'de bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu’na yerleştirilen Survivor 2020’nin elenen yarışmacıları ile bazı ekip çalışanlarının içinde bulunduğu toplam 113 kişi yurttan ayrıldı.

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Valizleriyle birlikte yurttan ayrılan yarışmacılar mutlu olduklarını söyledi.Survivor yarışmasının elenen yarışmacılarından Meryem Kasap, “Güzeldi, bizimle çok güzel ilgilendiler. O yüzden mutluyuz. Kontrollü bir şekilde hep odadaydık. Türkiye’de olduğum için çok mutluyum. Ama yine evde olacağım korunmak için. İnşallah bir an önce biter ve Türkiye olarak feraha kavuşuruz” dedi.

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Yarışmacılardan Aşkım Burçe Tunay, “Bizim için yurda dönmek çok mutluluk verici bir durumdu. Karantinaya gireceğimizi biliyorduk. Biraz da erken çıktık, 8 günde çıktık. Mutluyuz, ailemize kavuşuyoruz. Bayramı birlikte geçireceğiz. Buraya gelmemizi sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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Ayrıldıkları için üzgün olduğunu söyleyen Gizem Birdan, “Çünkü uzun zamandır beraberiz, çok alıştık birbirimize. Ama ailemize kavuşacağımız için de mutluyuz. Burada çok güzel ağırlandık. Evimizde gibiydik” dedi.

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Elenen yarışmacılardan Perviz Abdullayev ise, “8 gündür buradayız. Doktorlar her gün kontrol ediyordu. Günde 3 kez yemeğimizi yiyorduk. Antrenmanlarımı bile yaptım odamda. Herkes evine gidiyor şimdi. Evlerimizde karantinaya devam edeceğiz. Ben yollar açılır açılmaz Bakü’ye gitmeyi düşünüyorum” diyerek yurdun çok konforlu olduğunu söyledi.

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