Dominik'ten özel uçakla dönmüşlerdi... Survivor yarışmacılarından ilk açıklama

Valizleriyle birlikte yurttan ayrılan yarışmacılar mutlu olduklarını söyledi.Survivor yarışmasının elenen yarışmacılarından Meryem Kasap, “Güzeldi, bizimle çok güzel ilgilendiler. O yüzden mutluyuz. Kontrollü bir şekilde hep odadaydık. Türkiye’de olduğum için çok mutluyum. Ama yine evde olacağım korunmak için. İnşallah bir an önce biter ve Türkiye olarak feraha kavuşuruz” dedi.