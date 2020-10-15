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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 15 Ekim 2020 - 14:26 | 

O ayrıntıyı kaçırmadılar: İkisine de böyle sarıldı

Haftanın en çok konuşulan magazin olayı 10 yıllık evli oyuncu Dominic West'in, bir yapımda birlikte rol aldığı meslektaşı Lily James ile yaptığı kaçamaktı.

Backgrid UK, Splash News 

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1DÜNYANIN KONUŞTUĞU İHANET
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DÜNYANIN KONUŞTUĞU İHANET

İki oyuncunun Roma kaçamağının görüntüleri basına yansıdıktan sonra kelimenin tam anlamıyla yer yerinden oynadı. Tüm dünya bu ihaneti konuşmaya başladı.

2BOŞANMA ŞİMDİLİK GÜNDEMDE DEĞİL
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BOŞANMA ŞİMDİLİK GÜNDEMDE DEĞİL

Bu arada şaşırtıcı bir gelişme daha oldu. Dominic West'in dört çocuğunun annesi, 10 yıllık eşi Catherine FitzGerald, en azından şimdilik eşinden boşanmayı düşünmediğini açıkça beyan etti. 

3ŞİMDİLİK YENİ BİR GELİŞME YOK
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ŞİMDİLİK YENİ BİR GELİŞME YOK

West ile eşi FitzGerald, birlikte üstelik de kendi evlerinin önünde basının karşısına çıkıp ayrılmayı düşünmediklerini açıkladı. Her ne kadar bazı kişilerin Dominic West'in eşi Catherine FitzGerald'ın şimdilik sakin kaldığını, yakında boşanma davası açabileceğini savunsa da çiftin cephesinden şimdilik yeni bir haber yok.

4MERAKLI GÖZLERİN KAÇIRMADIĞI AYRINTI
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MERAKLI GÖZLERİN KAÇIRMADIĞI AYRINTI

Öte yandan, bazı meraklılar olayın en ince ayrıntısına kadar incelemeye, her şeyi mercek altına almaya başladı bile. Buna hem Dominic West hem de Lily James ile ilgili her şey dahil üstelik. İlk anda akla gelmeyenler bile.

5GİYSİLERİ OLAY OLDU
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GİYSİLERİ OLAY OLDU

İşte bunlardan biri de dünden beri sosyal medyanın gündeminde. O da Dominic West'in hem Roma'da Lily James ile birlikteyken hem de eşi Catherine FitzGerald ile basın açıklaması yaparken tercih ettiği giysiler.

6AYNI KIYAFET
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AYNI KIYAFET

Meraklıların gözünden kaçmayan o ayrıntı ise Dominic West'in hem eşiyle hem de kaçamak yaptığı Lily James ile birlikteyken aynı gömlek ve pantolonu giyip aynı kemeri kullanması. Farklı olan tek şey evinin önünde giydiği palto ve ayakkabıları.

7İLGİNÇ YORUMLAR
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İLGİNÇ YORUMLAR

İşte 50 yaşındaki West'in bu tercihleri de sosyal medyada ilginç yorumlara yol açtı.

8GİYSİ KONUSUNDA DAHA KARARLI
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GİYSİ KONUSUNDA DAHA KARARLI

Olayla ilgili görüntüleri yorumlayan bir twitter kullanıcısı Dominic West'in "giydiği elbise konusunda eş seçiminden daha kararlı olduğunu" belirtti. 

9YOKSA TEMBELLİK Mİ YAPTI
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YOKSA TEMBELLİK Mİ YAPTI?

Bir başka kullanıcı da oyuncunun, aynı kıyafetlerle dolaşmasını "tembellik" olarak yorumladı. Twitter'da yorum yapan bir başkası da "görünüşe göre Dominic West'in sadece bir tane kıyafeti var" diye görüş bildirdi. 

10REKLAM AŞKI İDDİASI
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REKLAM AŞKI İDDİASI

Bu arada Dominic West ile Lily James'in fotoğraflarının mizansen olduğunu, bütün bu olup bitenlerin ikilini birlikte rol aldığı The Pursuit Of Love adlı mini dizinin reklamı için yapıldığını ileri sürdü.

11DİZİDE BABA İLE KIZI OYNUYORLAR
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DİZİDE BABA İLE KIZI OYNUYORLAR

 Dominic West ile 31 yaşındaki Lily James, Nancy Mitford'un aynı adlı romanının uyarlaması olan The Pursuit Of Love adlı mini dizide kamera karşısına geçtiler. Yapımda West, James'in oynadığı karakterin babasını canlandırıyor.

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