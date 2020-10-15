O ayrıntıyı kaçırmadılar: İkisine de böyle sarıldı
Haftanın en çok konuşulan magazin olayı 10 yıllık evli oyuncu Dominic West'in, bir yapımda birlikte rol aldığı meslektaşı Lily James ile yaptığı kaçamaktı.
Backgrid UK, Splash News
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DÜNYANIN KONUŞTUĞU İHANET
İki oyuncunun Roma kaçamağının görüntüleri basına yansıdıktan sonra kelimenin tam anlamıyla yer yerinden oynadı. Tüm dünya bu ihaneti konuşmaya başladı.
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BOŞANMA ŞİMDİLİK GÜNDEMDE DEĞİL
Bu arada şaşırtıcı bir gelişme daha oldu. Dominic West'in dört çocuğunun annesi, 10 yıllık eşi Catherine FitzGerald, en azından şimdilik eşinden boşanmayı düşünmediğini açıkça beyan etti.
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ŞİMDİLİK YENİ BİR GELİŞME YOK
West ile eşi FitzGerald, birlikte üstelik de kendi evlerinin önünde basının karşısına çıkıp ayrılmayı düşünmediklerini açıkladı. Her ne kadar bazı kişilerin Dominic West'in eşi Catherine FitzGerald'ın şimdilik sakin kaldığını, yakında boşanma davası açabileceğini savunsa da çiftin cephesinden şimdilik yeni bir haber yok.
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MERAKLI GÖZLERİN KAÇIRMADIĞI AYRINTI
Öte yandan, bazı meraklılar olayın en ince ayrıntısına kadar incelemeye, her şeyi mercek altına almaya başladı bile. Buna hem Dominic West hem de Lily James ile ilgili her şey dahil üstelik. İlk anda akla gelmeyenler bile.
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GİYSİLERİ OLAY OLDU
İşte bunlardan biri de dünden beri sosyal medyanın gündeminde. O da Dominic West'in hem Roma'da Lily James ile birlikteyken hem de eşi Catherine FitzGerald ile basın açıklaması yaparken tercih ettiği giysiler.
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AYNI KIYAFET
Meraklıların gözünden kaçmayan o ayrıntı ise Dominic West'in hem eşiyle hem de kaçamak yaptığı Lily James ile birlikteyken aynı gömlek ve pantolonu giyip aynı kemeri kullanması. Farklı olan tek şey evinin önünde giydiği palto ve ayakkabıları.
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İLGİNÇ YORUMLAR
İşte 50 yaşındaki West'in bu tercihleri de sosyal medyada ilginç yorumlara yol açtı.
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GİYSİ KONUSUNDA DAHA KARARLI
Olayla ilgili görüntüleri yorumlayan bir twitter kullanıcısı Dominic West'in "giydiği elbise konusunda eş seçiminden daha kararlı olduğunu" belirtti.
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YOKSA TEMBELLİK Mİ YAPTI?
Bir başka kullanıcı da oyuncunun, aynı kıyafetlerle dolaşmasını "tembellik" olarak yorumladı. Twitter'da yorum yapan bir başkası da "görünüşe göre Dominic West'in sadece bir tane kıyafeti var" diye görüş bildirdi.
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REKLAM AŞKI İDDİASI
Bu arada Dominic West ile Lily James'in fotoğraflarının mizansen olduğunu, bütün bu olup bitenlerin ikilini birlikte rol aldığı The Pursuit Of Love adlı mini dizinin reklamı için yapıldığını ileri sürdü.
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DİZİDE BABA İLE KIZI OYNUYORLAR
Dominic West ile 31 yaşındaki Lily James, Nancy Mitford'un aynı adlı romanının uyarlaması olan The Pursuit Of Love adlı mini dizide kamera karşısına geçtiler. Yapımda West, James'in oynadığı karakterin babasını canlandırıyor.