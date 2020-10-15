O ayrıntıyı kaçırmadılar: İkisine de böyle sarıldı

MERAKLI GÖZLERİN KAÇIRMADIĞI AYRINTI Öte yandan, bazı meraklılar olayın en ince ayrıntısına kadar incelemeye, her şeyi mercek altına almaya başladı bile. Buna hem Dominic West hem de Lily James ile ilgili her şey dahil üstelik. İlk anda akla gelmeyenler bile.