Domates tohumu ne zaman ekilir? Domates ekme zamanları

Domates sıcak ve ılıman iklim sebzesidir. Yetiştirmedevrelerinde ısı sıfırın altına (-2,-3 ºC’ye) düştüğünde bitkitamamen ölür. Fidelerin tarlaya dikilmesinde ilkbahar geçdonlarının bitmesi gerekir.



Domateslerde genellikle gece ve gündüz arasında 6 ºCile 8ºC’lik bir farkın bulunması istenir. Gündüz sıcaklığının 19-26 ºC, gece sıcaklığının 14-18 ºC olduğunda gelişim iyi olur.



Döllenme olayının ısı ile çok yakın bir ilgisi vardır.Domates çiçek tozları 10 ºC ve daha yukarı derecelerdeistenilen şekilde çimlenerek döllenme yapılabilmekte ve sıcaklık 15 ºC’nin altına düştüğünde meyve bağlama yüzdesiazalmaktadır. Düşük sıcaklıkta polen tozu çok az oluşur, kısmi döllenen şekilsiz meyveler meydana gelir. 40 ºC’ninüzerinde ise çiçek tozları ölür ve meyve teşekkülü olmaz.



Domates tohumlarının çimlenmesi için minimum 10 ºC,optimum 20-29 ºC, maksimum 36 ºC toprak sıcaklığı olmasıgerekir.