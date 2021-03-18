Domates tohumu ne zaman ekilir? Domates ekme zamanları
Domates tohumu, yaz ayları yaklaşırken ya da seracılık yapmak isteyen kişiler tarafından ne zaman ekilir sorusu ile gündemde yer alıyor. Ilıman iklim sebzesi olan domates, belirli koşullar altında yetişebilmektedir. Bu koşulları sağlamayan domates fideleri kurumakta ve tamamen ölmektedir. Peki, domates tohumu ne zaman ekilir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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1
Domates sıcak ve ılıman iklim sebzesidir. Yetiştirmedevrelerinde ısı sıfırın altına (-2,-3 ºC’ye) düştüğünde bitkitamamen ölür. Fidelerin tarlaya dikilmesinde ilkbahar geçdonlarının bitmesi gerekir.
Domateslerde genellikle gece ve gündüz arasında 6 ºCile 8ºC’lik bir farkın bulunması istenir. Gündüz sıcaklığının 19-26 ºC, gece sıcaklığının 14-18 ºC olduğunda gelişim iyi olur.
Döllenme olayının ısı ile çok yakın bir ilgisi vardır.Domates çiçek tozları 10 ºC ve daha yukarı derecelerdeistenilen şekilde çimlenerek döllenme yapılabilmekte ve sıcaklık 15 ºC’nin altına düştüğünde meyve bağlama yüzdesiazalmaktadır. Düşük sıcaklıkta polen tozu çok az oluşur, kısmi döllenen şekilsiz meyveler meydana gelir. 40 ºC’ninüzerinde ise çiçek tozları ölür ve meyve teşekkülü olmaz.
Domates tohumlarının çimlenmesi için minimum 10 ºC,optimum 20-29 ºC, maksimum 36 ºC toprak sıcaklığı olmasıgerekir.
2
Domates derin, geçirgen, su tutma özelliği iyi, humusve besin maddelerince zengin tınlı toprakları sever. Erkencilik istendiği zaman kumlu tınlı topraklar uygundur. Toprak pH’sı 5,5-7,0 arasında, tuzsuz-az tuzlu (2,3 mS’dan az) olan topraklarda iyi yetişir. Toprakta pH=5,5’un altında ise dekara 200-500 kg kireç verilmeli, pH=7,0’nin üzerinde ise her yıl dekara 30-50 kg toz kükürt verilmelidir.
3
TOHUM NE ZAMAN EKİLİR?
Fide yetiştirme materyali tavlı ise sulamaya gerekyoktur. Aksi halde, fide yetiştirme materyali ile doldurulmuş fide torbaları veya fide yetiştirme kaplarının iyice sulanması ve sonra tohum ekiminin yapılması gerekir.
Tohumların 3-4 saat ıslatıldıktan sonra ekilmeleri çimlenmeyi kolaylaştırır. Tohumlar 1-3 cm. derinliğindeekilmelidir. Tohum ekimini takiben tekrar hafifçe sulanması faydalıdır.
4
Kimyasal gübreler tohum ekiminden en az 15 gün önce fide yetiştirme materyaline karıştırılması gerekir.Tohumların çimlenmesi için en uygun toprak sıcaklığı12-15 ºC olmalıdır. Bu sıcaklıklarda tohumlar 5-13 gün içinde çimlenir. Domates fidelerinin en uygun şaşırtılma zamanı kotiledon yapraklarının tam gelişmelerini tamamladıkları ve yere paralel oldukları zamandır. Sağlıklı ve tam gelişmiş fideler şaşırtılmalıdır.