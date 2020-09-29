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Hürriyet
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DHA
Haber Giriş: 29 Eylül 2020 - 15:18 | 

Doluya karşı yastık yorganla arabalarını korudular

İstanbul'da sağanak yağmur ve dolu yağışı etkili oldu. Özellikle Anadolu Yakası'nda yağan ceviz büyüklüğündeki doluya araba galerileri hazırlıksız yakalandı. Galericiler yağış sırasında dükkanda ne bulduysalar araçların üstünü kapatmaya çalıştılar. Kadıköy'de bulunan galeriler battaniye, paspas, kilimle önlem alırken, iki galerinin ise yorgan ve yastık ile önlem alması dikkat çekti. Bir aracın üzerinde ise yatık ve katlanır sandalye konulduğu görüldü.

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