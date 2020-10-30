Dolu yağacak mı? 30 Ekim İstanbul hava durumu dolu yağışı bilgileri

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Düzce ve Bartın çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



BOLU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DÜZCE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



KASTAMONU °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çorum çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Amasya ve Samsun çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



AMASYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı



RİZE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu



SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı



TRABZON °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Tunceli, Bingöl, Erzurum ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



ERZURUM °C, 18°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı



KARS °C, 19°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı



MALATYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu



VAN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu



GAZİANTEP °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu



ŞANLIURFA °C, 31°C

Az bulutlu