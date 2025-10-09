×
Gündem Haberleri

'Dolu savar' yasaklandı! Yağmur yağmasını engelliyor | 'Valiliğimiz bu kararı aldı, Bilimsel açıklama yok'

Güncelleme Tarihi:

#Dolu#Yağmur#ADANA
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2025 09:40

İklim değişikliği etkilerinin en sık hissedildiği Adana'da çiftçilerin talebi üzerine 'dolu savar' cihazlarının kullanımı yasaklandı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Cihaz kullanımının yağmura engel olduğuna dair bilimsel bir açıklama yok ancak çiftçiler arasında bu cihazlar yağmura engel oluyor algısı vardı." dedi.