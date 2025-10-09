'Dolu savar' yasaklandı! Yağmur yağmasını engelliyor | 'Valiliğimiz bu kararı aldı, Bilimsel açıklama yok'

"BU CİHAZIN KULLANIMI YASAKLANDI"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, yaptığı açıklamada, "Son yıllarda çiftçilerimizin ‘dolu savar' çalıştırıldığında bulutlardan düşecek yağmur yağmıyor diye şikayetleri arttı. Bunun üzerine Adana Valiliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından alınan karar ile bu cihazın kullanımı yasaklandı. Bunun hiçbir bilimsel açıklaması yok. Türkiye'nin tamamında iklim değişikliği etkisini hissettiriyor. Yağmurlar bazen afet, bazen de gelip geçici oluyor. Valiliğimiz de ‘dolu savar' cihazlarına oluşan algı sebebiyle yasak getirdi" ifadelerini kullandı.