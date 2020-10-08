Dolu ne zaman yağacak? Meteoroloji İstanbul için saat verdi!
İstanbul'da beklenen sağanak yağış ve dolu öncesi vatandaşlar araçlarını korumak için battaniye, halı ve kartonlarla kapattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre; İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren il genelinde görülecek sağanak yağışların kuvvetli, yerel olarak çok kuvvetli (40-75 kilogram/ metrekare) olması bekleniyor. Peki, İstanbul'da dolu ne zaman, saat kaçta yağacak?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada turuncu uyarı vererek; ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı. Yetkililerden gelen uyarıların ardından vatandaşlar araçlarını korumak için battaniye ve kartonlarla kapatmaya başladı. Bu gelişmeler olurken, vatandaşların da dolunun saatine yönelik araştırmaları hız kazandı. İşte, İstanbul'da bugün beklenen doluya ilişkin ayrıntılar...
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DOLU NE ZAMAN YAĞACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, İstanbul'da yarın sabah 06.00'dan itibaren il genelinde görülecek sağanak yağışların kuvvetli (21-50 Kg/m2), yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması bekleniyor.
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İstanbul'da tahmin edilen hava sıcaklıkları yarın gök gürültülü sağanak yağışlı en düşük 23, en yüksek 24 derece, Cuma günü gök gürültülü sağanak yağışlı en düşük 18, en yüksek 20 derece, Cumartesi günü sağanak yağışlı en düşük 18, en yüksek 20 derece ve Pazar günü ise parçalı bulutlu en düşük 17, en yüksek 22 derece olması tahmin ediliyor.
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İSTANBUL VALİSİ UYARDI
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın Marmara Bölgesi'nde beklenen sağanak için tedbirli olmalarını isteyerek İstanbulluları uyardı.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Perşembe sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Kıymetli İstanbullular, lütfen tedbiri elden bırakmayalım." ifadelerini kullandı.
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VATANDAŞLAR OTOPARKLARA AKIN ETTİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Perşembe ve Cuma günleri için yapılan sağanak ve dolu uyarılarının ardından, araç sahipleri araçlarını korumak için kapalı otoparklara akın etti. İSPARK Genel Müdürü Yardımcısı Zafer Kılıç, "Şu an itibariyle özellikle hava koşulları kaynaklı olmak üzere doluluk oranımız yüzde 80’lerde. Bundan dolayı vatandaşlarımızdan daha merkezi lokasyon dışındaki katlı otoparklarımızı kullanma noktasında ricacı oluyoruz" dedi.
Geçtiğimiz hafta aniden bastıran ve kısa sürede sürücülere zor anlar yaşatan sağanak ve dolu yağışının ardından, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bu hafta için de turuncu alarm verdi. Özellikle Perşembe ve Cuma günü, yurdun batı bölgelerinde etkili olması beklenen kuvvetli yağış ve dolu beklentisi nedeniyle Marmara Bölgesini uyaran MGM, kuvvetli yağıştan kaynaklı gelişebilecek sel ve su baskını ihtimallerine karşı da vatandaşları uyardı. Geçtiğimiz hafta araçları doludan zarar gören araç sahipleri, benzer sıkıntıları yaşamamak için kapalı otoparklara adeta akın etti. Tam kapasiteyle hizmet veren kapalı otoparklarda, yine de örtüyle tamamen sarılmış araçlar da görüldü.
İstanbul’daki kapalı otoparklarda yoğunluk yaşandığını belirten İSPARK Genel Müdürü Yardımcısı Zafer Kılıç, "Şu an itibariyle özellikle hava koşulları kaynaklı olmak üzere doluluk oranımız yüzde 80’lerde. Bundan dolayı vatandaşlarımızdan daha merkezi lokasyon dışındaki katlı otoparklarımızı kullanma noktasında ricacı oluyoruz. Bu konuda onların yardımını bekliyoruz. Şu anda merkezi lokasyonlar dışındaki doluluk oranımız yüzde 30-40’lar civarında dolayısıyla orada oralarda çok daha rahat hizmet verebileceğiz. Vatandaşımız bu açtığımız yeni otoparklara giderken, cep uygulaması indirerek çok rahat yeni otoparklarımıza ulaşabilir, doluluk oranlarını görebilir. 14 tanesi Anadolu Yakası’nda, 54 tanesi Avrupa Yakası’ndadır" ifadelerini kullandı.