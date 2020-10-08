Dolu ne zaman yağacak? Meteoroloji İstanbul için saat verdi!

VATANDAŞLAR OTOPARKLARA AKIN ETTİ Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Perşembe ve Cuma günleri için yapılan sağanak ve dolu uyarılarının ardından, araç sahipleri araçlarını korumak için kapalı otoparklara akın etti. İSPARK Genel Müdürü Yardımcısı Zafer Kılıç, "Şu an itibariyle özellikle hava koşulları kaynaklı olmak üzere doluluk oranımız yüzde 80’lerde. Bundan dolayı vatandaşlarımızdan daha merkezi lokasyon dışındaki katlı otoparklarımızı kullanma noktasında ricacı oluyoruz" dedi.



Geçtiğimiz hafta aniden bastıran ve kısa sürede sürücülere zor anlar yaşatan sağanak ve dolu yağışının ardından, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bu hafta için de turuncu alarm verdi. Özellikle Perşembe ve Cuma günü, yurdun batı bölgelerinde etkili olması beklenen kuvvetli yağış ve dolu beklentisi nedeniyle Marmara Bölgesini uyaran MGM, kuvvetli yağıştan kaynaklı gelişebilecek sel ve su baskını ihtimallerine karşı da vatandaşları uyardı. Geçtiğimiz hafta araçları doludan zarar gören araç sahipleri, benzer sıkıntıları yaşamamak için kapalı otoparklara adeta akın etti. Tam kapasiteyle hizmet veren kapalı otoparklarda, yine de örtüyle tamamen sarılmış araçlar da görüldü.



İstanbul’daki kapalı otoparklarda yoğunluk yaşandığını belirten İSPARK Genel Müdürü Yardımcısı Zafer Kılıç, "Şu an itibariyle özellikle hava koşulları kaynaklı olmak üzere doluluk oranımız yüzde 80’lerde. Bundan dolayı vatandaşlarımızdan daha merkezi lokasyon dışındaki katlı otoparklarımızı kullanma noktasında ricacı oluyoruz. Bu konuda onların yardımını bekliyoruz. Şu anda merkezi lokasyonlar dışındaki doluluk oranımız yüzde 30-40’lar civarında dolayısıyla orada oralarda çok daha rahat hizmet verebileceğiz. Vatandaşımız bu açtığımız yeni otoparklara giderken, cep uygulaması indirerek çok rahat yeni otoparklarımıza ulaşabilir, doluluk oranlarını görebilir. 14 tanesi Anadolu Yakası’nda, 54 tanesi Avrupa Yakası’ndadır" ifadelerini kullandı.



