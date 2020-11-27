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Hürriyet
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Haber Giriş: 27 Kasım 2020 - 15:00 | 

Ünlü oyuncunun nişanlısıyla kızı aynı yaşta: O benim hayatımı değiştirdi

62 yaşındaki oyuncu kendisinden 38 yaş genç nişanlısının, bütün hayatını değiştirdiğini söyledi.

Instagram, Backgrid USA

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1GENÇ NİŞANLISI HAKKINDA KONUŞTU
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GENÇ NİŞANLISI HAKKINDA KONUŞTU

Ünlü oyuncu, kızıyla aynı yaşta olan nişanlısının, hayatını değiştirdiğini de söyleyip "mükemmel bir çift" olduklarını sözlerine ekledi.

238 YAŞ FARK
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38 YAŞ FARK

Yıllar önce rol aldığı Rocky 4 filmiyle hafızalarda silinmez izler bırakan İsveçli oyuncu Dolph Lundgren, kendisinden 38 yaş genç olan nişanlısı Emma Krokdal ile ilişkisi hakkında konuştu.

3YENİ BİR İLİŞKİYE NİYETİ YOKTU
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YENİ BİR İLİŞKİYE NİYETİ YOKTU

Ünlü oyuncu, Muscle +Health'e verdiği röportajda, Krokdal'a rastladığında aslında hayatına birini almak niyetinde olmadığını söyledi. Lundgren, nişanlısı Krokdal ile kızı Ida'nın aynı yaşta olduğunu belirterek "O benim hayatımı değiştirdi" diye konuştu.

4AYRILIK ACISI YAŞIYORDU
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AYRILIK ACISI YAŞIYORDU

Dolph Lundgren, Emma Krokdal ile 2017'de yaşadığı zorlu bir ayrılık sürecinin hemen ardından tanıştı. O dönemde Jenny Sandersson'dan ayrılan Lundgren'i bu süreç duygusal olarak çok kötü etkiledi.

5ONU TANIYINCA FİKRİ DEĞİŞTİ
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ONU TANIYINCA FİKRİ DEĞİŞTİ

O dönemde yeni bir aşka hazır olmadığını söyleyen Lundgren, 2019 yılında spor salonunda Norveçli kişisel spor eğitmeni Emma Krokdal ile tanışında bu konudaki fikri değişti.

6ŞANSLI HİSSEDİYORUM
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ŞANSLI HİSSEDİYORUM

 Lundgren o süreci şöyle anlattı: "Son ilişkimin ardından kalp kırıklığımı onarmak için yalnız olmayı istiyordum. Sonra Emma geldi, fark ettim ki genç insanların hayata daha taze bir bakış açısı var."  Usta oyuncu, Emma Krokdal yaşındaki kadınların son derece olgun olduğunu da sözlerine ekledi. Lundgren " Bu yaşta Emma gibi biri hayatımda olduğu için kendimi şanslı hissediyorum. "

7BİRLİKTE EGZERSİZ YAPIYORLAR
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BİRLİKTE EGZERSİZ YAPIYORLAR

Hem kendisinin hem de nişanlısının egzersiz tutkunu olduğunu belirten Lundgren "Emma bana bilmediklerimi öğretiyor. Çünkü egzersiz programlarına yeni bir bakış açısı var. 1980'lerde Stallone ile birlikte çalıştığımda bu konudaki anlayış çok farklıydı" diye konuştu.

8DÖVÜŞ SANATLARI USTASI
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DÖVÜŞ SANATLARI USTASI

Oyunculuğun yanı sıra dövüş sanatları ustası da olan Dolp Lundgren aslında kimya mühendisliği eğitimi gördü.Aksiyon filmlerinin unutulmaz yıldızlarından biri olan Lundgren, uluslararası ününü Rocky 4 filmine borçlu.O filmde Sylvester Stallone'nin canlandırdığı Rocky Balboa karakterinin karşısında ringe çıkan Sovyet boksör Ivan Drago'yu canlandırdı Lundgren. 1985 yılındaki bu film onun kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.

9MESLEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR
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MESLEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Ondan sonra da kas gücünü gözler önüne serdiği aksiyon filmlerinde kamera karşısına geçti. Dolph Lundgren, aktif olarak mesleğini sürdürüyor. Lundgren, önümüzdeki yıl gösterime girecek olan Minions: The Rise of Gru admlı animasyona sesiyle katkıda bulundu. Ünlü oyuncu ilk evliliğini 1991 yılında Peri Momm ile yaptı. Bu evlilik sadece bir yıl sürdü.Lundgren, bugüne kadar iki kez evlendi. İkinci evliliğini Anette Quviberg ile yaptı. Bu evlilik, 1994 ile 2011 arasında sürdü. Çiftin bu evlilikten Ida ve Greta adında iki kızı bulunuyor. 

10ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ
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ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Genç oyuncu kendisinden 21 yaş büyük meslektaşıyla aşk yaşamasını eleştirenlere sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Rol aldığı Küçük Kadınlar (Little Women) filmiyle geçen yıl çok konuşulan 24 yaşındaki Florence Pough, aşkına eleştiri oklarını yöneltenlere yanıt verdi.

INSTAGRAM, BACKGRID USA, SPLASH NEWS

11SEVGİLİSİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI
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SEVGİLİSİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI

Pough, bir yıldır 45 yaşındaki oyuncu Zach Braff ile birlikte. Genç yıldız, geçtiğimiz günlerde Instagram sayfasında yaptığı paylaşımda Braff'ın doğum gününü kutlamıştı. Bu paylaşımın ardından çifte ve özellikle de Pough'a yönelik eleştiriler ardı ardına gelmeye başladı.

12FİKRİNİZE İHTİYACIM YOK
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FİKRİNİZE İHTİYACIM YOK

Sonunda Florence Pough, sosyal medya sayfasından bu eleştirelere yanıt verdi. Genç oyuncu "Kimi sevip kimi sevmeyeceğimi söylemenize ihtiyacım yok" dedi. Pough, geçtiğimiz birkaç gün boyunca bu videoyu çekip çekmemeyi çok düşündüğünü ve sonunda kararını verdiğini anlattı. Genç oyuncu videosunu hayranlarının sağlık ve güvende olmasını dileyerek bitirdi.

13AŞK, YAŞ FARKI TANIMAZ
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AŞK, YAŞ FARKI TANIMAZ

Florence Pough ve Zach Braff gösteri dünyasının aralarında belirgin yaş farkı olan tek çifti değil. İşte "aşk yaş farkı tanımaz" diyen diğer çiftler.

14BEŞİNCİ BEBEK GELİYOR
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BEŞİNCİ BEBEK GELİYOR

Hilaria Baldwin 36, Alec Baldwin 62 yaşında. Çift bir süre önce beşinci bebeklerinin dünyaya geleceğini açıkladı. Baldwin'in, Kim Basinger ile evliliğinden Ireland adında yetişkin bir kızı da bulunuyor.

15KOCASINDAN 10 YAŞ BÜYÜK
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KOCASINDAN 10 YAŞ BÜYÜK

Priyanka Chopra 37, Nick Jonas 27 yaşında.

16MUTLU ÇİFT
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MUTLU ÇİFT

George Clooney 58, Amal Clooney 42 yaşında.

17YENİ BEBEK GELDİ
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YENİ BEBEK GELDİ

Blake Lively 32 Ryan Reynolds 43 yaşında. Çift, üçüncü bebeklerini bir süre önce kucaklarına aldı.

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