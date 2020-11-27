Ünlü oyuncunun nişanlısıyla kızı aynı yaşta: O benim hayatımı değiştirdi

MESLEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR Ondan sonra da kas gücünü gözler önüne serdiği aksiyon filmlerinde kamera karşısına geçti. Dolph Lundgren, aktif olarak mesleğini sürdürüyor. Lundgren, önümüzdeki yıl gösterime girecek olan Minions: The Rise of Gru admlı animasyona sesiyle katkıda bulundu. Ünlü oyuncu ilk evliliğini 1991 yılında Peri Momm ile yaptı. Bu evlilik sadece bir yıl sürdü.Lundgren, bugüne kadar iki kez evlendi. İkinci evliliğini Anette Quviberg ile yaptı. Bu evlilik, 1994 ile 2011 arasında sürdü. Çiftin bu evlilikten Ida ve Greta adında iki kızı bulunuyor.