Dolar kuru canlı takip ekranı: 1 Dolar kaç TL oldu? İşte dolar kurunda son durum…

Yatırım tercihini dolar kurundan yana kullanan vatandaşlar, piyasalardaki son durumu ve uzmanların öngörülerini yakından takip ediyor. Dün 6,8346-6,8585 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 6,8452'den tamamlamıştı. Peki, dolar kurunda son durum ne? 24 Haziran Çarşamba günü dolar kaç TL’den alınıp satılıyor? İşte dolar kurunda son durum…



Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.85 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.8413 TL seviyesini, en yüksek ise 6.8572 TL seviyesini gördü.