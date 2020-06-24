Dolar kuru canlı takip ekranı: 1 Dolar kaç TL oldu? İşte dolar kurunda son durum…
Dolar fiyatları özellikle yatırım aracı olarak döviz kurunu seçenler tarafından merak ediliyor. Altın fiyatları gibi dolar kuru da yatırımcılar tarafından ilgi görmeye devam ediyor. Dolar yatırımlarını değerlendirmek isteyen pek çok kişi, bir yandan 'dolar kaç TL oldu?' sorusuna yanıt ararken; bir yandan da dolar kuru öngörülerini takip ediyor. İşte dolar kuru canlı takip ekranı:
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Yatırım tercihini dolar kurundan yana kullanan vatandaşlar, piyasalardaki son durumu ve uzmanların öngörülerini yakından takip ediyor. Dün 6,8346-6,8585 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 6,8452'den tamamlamıştı. Peki, dolar kurunda son durum ne? 24 Haziran Çarşamba günü dolar kaç TL’den alınıp satılıyor? İşte dolar kurunda son durum…
Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.85 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.8413 TL seviyesini, en yüksek ise 6.8572 TL seviyesini gördü.
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Dolar kuru şu dakikalarda 6.85 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.74 TL seviyelerinde bulunuyor.
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Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi PMI verileri ile ABD'de yeni konut satışlarının verilerinin takip edileceğini bildirdi.
Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının da gündemin odağında olmayı sürdürdüğünü ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,80-6,87 bandının öne çıktığını kaydetti.
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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.01 düşüşle 96.64 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1314 seviyelerinde bulunuyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.85 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 8.94 seviyesinde bulunuyor.