Dolar ne kadar oldu? Dolar kurunda son durum

Yatırımcıların öncelikli tercihlerinden olan yabancı parama birimi dolar kuruna ilgi hafta ortasında da devam ediyor. Yeni haftaya 5.98 TL seviyesinde başlayan dolar kuru, 4 Şubat tarihli kapanışta da aynı seviyeleri korumuştu. Peki, yeni günün ilk işlem saatlerinde dolar ne kadar oldu? İşte dolar kurunda son durum…
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Yeni haftaya hareketli bir başlangıç yapan dolar kurundaki anlık değişimler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar kuru 4 Şubat Salı günü en düşük 5.9768 TL seviyesini görürken; en yüksek 5.9866 TL seviyesine yükseldi. Peki, dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 5 Şubat dolar ve euro fiyatları...
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Dün 5,96-5,99 bandında dalgalanması sonrası günü 5,9790'dan tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,9847 seviyesinde işlem görüyor. Euro fiyatları ise 6.6061 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.7934 TL seviyesinde işlem görüyor.
Bugün ABD ve Avrupa'da hizmet sektörü PMI baştAvrupa tarafında, dün veri ve haber akışının zayıf olmasına karşın borsalar, artan küresel risk iştahı ile hızlı yükseldi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,81, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,55 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,76 yükseliş kaydetti.
Brexit sonrası, yetkililerin, Avrupa Birliği (AB) standartlarına uyması koşuluyla İngiltere ile sıfır gümrük vergisi ve sıfır kota da dahil olmak üzere iddialı bir ticaret anlaşması üzerinde çalışacaklarını söylemesinin ardından konuyla ilgili gelişmelerin takip edildiğini belirten analistler, avro ve sterlinin dolar karşısındaki zayıf seyrini sürdürdüğünü vurguladı.a olmak üzere veri gündemi ile Suriye'ye ilişkin haber akışının takip edilecek.