Dolar ne kadar oldu? Dolar kurunda son durum

Bugün ABD ve Avrupa'da hizmet sektörü PMI baştAvrupa tarafında, dün veri ve haber akışının zayıf olmasına karşın borsalar, artan küresel risk iştahı ile hızlı yükseldi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,81, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,55 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,76 yükseliş kaydetti.



Brexit sonrası, yetkililerin, Avrupa Birliği (AB) standartlarına uyması koşuluyla İngiltere ile sıfır gümrük vergisi ve sıfır kota da dahil olmak üzere iddialı bir ticaret anlaşması üzerinde çalışacaklarını söylemesinin ardından konuyla ilgili gelişmelerin takip edildiğini belirten analistler, avro ve sterlinin dolar karşısındaki zayıf seyrini sürdürdüğünü vurguladı.a olmak üzere veri gündemi ile Suriye'ye ilişkin haber akışının takip edilecek.