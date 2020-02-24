Dolar ne kadar oldu? 1 Dolar kaç TL? Canlı dolar kuru takibi
Yeni haftanın ilk işlem gününde dolar kuruna ilgi devam ediyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam ettirmesi ve küresel piyasalarda koronavirüs endişeleri dolar kurunu hareketlendirmişti. Peki, bugün dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? İşte dolar kurundaki değişimleri anlık görüntülemek isteyenler için canlı takip sayfası…
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Döviz yatırımcılarının gözü dolar ve Euro kurundaki son durumda. Özellikle dolar alış-satış kararlarını en doğru şekilde vermek isteyenler fiyatlardaki değişimleri anlık olarak takip ediyor. Peki, bugün dolar ne kadar, euro kaç TL? İşte son dakika döviz kurları verileri…
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Geçen hafta son 9 ayın en yüksek seviyelerine çıkan dolar kuru, yeni haftada 6.09 - 6.12 aralığında seyrediyor. Euro/TL de geçen hafta % 0.6 yükselerek 6.61'e çıkmasının ardından bu sabah 6.61'de seyrini sürdürüyor. Sepet kur 6.36'da.
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GEÇTİĞİMİZ HAFTA HANGİ YATIRIM ARACI KAZANDIRDI?
BIST 100 endeksi, en yüksek 121.242,40, en düşük 114.453,40 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,76 azalışla 116.829,39 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 5,13 kazanımla 324,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 5,07 artarak 2.155,00 lira oldu. Geçen hafta 501,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 526,00 liraya çıktı.
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Bu hafta, ABD doları yüzde 1,07 değer kazanarak 6,1190 liraya, euro da yüzde 0,61 artışla 6,6110 liraya yükseldi.Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,01, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,34 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 3,00 ile kıymetli madenler fonları oldu.
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