DOLAR FİYATLARI CANLI: 27 Aralık 2021 dolar kuru ne kadar? Merkez Bankası dolar kuru açıklandı... İşte piyasalara dolar ve euro fiyatları
Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için baz alınacak kur seviyelerini açıkladı. Açıklamaya göre dolar kurunun seviyesi 11,43 TL ve euro kurunun seviyesi ise 12,95 TL şeklinde duyuruldu. Geride kalan haftada düzenlenen kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dövize endeksli Türk lirası mevduatlarına ilişkin çalışmalarla ilgili açıklama yapmıştı.
DOLAR VE EURO NE KADAR?
Dolar fiyatları şu dakikalarda 11.28 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 12.75 TL seviyelerinde bulunuyor.
Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 10.99 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 11.24 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 10.7600 TL seviyesini, en yüksek ise 11.5770 TL seviyesini görürken; kur saat 10.13 itibarıyla 11.2830 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 14.1280 TL'yi görürken; şu dakikalarda 12.7557 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 15.2195 TL seviyesinde işlem görüyor.
Dolar fiyatları şu dakikalarda 11.28 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 12.75 TL seviyelerinde bulunuyor.
Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 10.99 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 11.24 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 10.7600 TL seviyesini, en yüksek ise 11.5770 TL seviyesini görürken; kur saat 10.13 itibarıyla 11.2830 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 14.1280 TL'yi görürken; şu dakikalarda 12.7557 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 15.2195 TL seviyesinde işlem görüyor.
Alınan karar üzerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), 'Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduatlar' için kullanılacak kurları açıklamaya başlamıştı.
Merkez Bankası'na göre döviz kurlarından Euro alışta 12,9579 TL, satışta ise 12,9812 TL ve Dolar ise alışta 11,4373 TL ve satışta ise 11,4579 TL olarak açıklandı.
Merkez Bankası'na göre döviz kurlarından Euro alışta 12,9579 TL, satışta ise 12,9812 TL ve Dolar ise alışta 11,4373 TL ve satışta ise 11,4579 TL olarak açıklandı.
BAKANLIK AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Bakanlığın yaptığı açıklamadaki gibi kur farkı hesaplamaları için Merkez Bankası her gün saat 11:00’de döviz alış ve satış kurunu yayınlayacak. Merkez Bankası aralarında Japon Yeni, İsviçre Frangı ve İngiliz Sterlini'nin de olduğu toplam 22 para birimi için kur açıklaması yapıyor.