DOLAR FİYATLARI CANLI: 27 Aralık 2021 dolar kuru ne kadar? Merkez Bankası dolar kuru açıklandı... İşte piyasalara dolar ve euro fiyatları

DOLAR VE EURO NE KADAR?



Dolar fiyatları şu dakikalarda 11.28 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 12.75 TL seviyelerinde bulunuyor.



Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 10.99 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 11.24 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 10.7600 TL seviyesini, en yüksek ise 11.5770 TL seviyesini görürken; kur saat 10.13 itibarıyla 11.2830 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 14.1280 TL'yi görürken; şu dakikalarda 12.7557 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 15.2195 TL seviyesinde işlem görüyor.