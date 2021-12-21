Dolar fiyatı bugün (21 Aralık) ne kadar? 1 Dolar kaç TL? İşte döviz kurlarındaki son durum...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası verdiği mesajlar sonrası döviz kurunda sert düşüş yaşandı. Dün gün içinde yüzde 10'u aşkın değer kazanan dolar ve Euro kuru Erdoğan'ın açıklamaları sonrası gün bazında yüzde 30'u aşan değer kaybına yönelirken; yeni günde de kurlardaki sert düşüş devam ediyor. Peki dolar fiyatı bugün ne kadar oldu? 1 Dolar kaç TL? İşte döviz kurlarındaki son durum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünkü kabine toplantısı sonrası açıkladığı ekonomiye önlem, TL’ye destek paketi piyasaları olumlu etkiledi. Erdoğan’ın yaptığı açıklamalarda, TL mevduatları için yeni yapılacak düzenleme, ihracatçılara destek paketi ve BES’te devlet katkısının yüzde 30’a çıkarılacağına dair mesajlar öne çıktı.
DOLAR VE EURO'DA SERT DÜŞÜŞ
Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın açıklamaları sonrası 12,61 TL seviyesine kadar gerileyen dolar kuru, haftanın ikinci işlem gününde de düşüşünü sürdürüyor. Dolar kuru bugün içerisinde 11,1020 TL seviyesine kadar gerilerken; saat 09.34 itibarıyla yüzde 12,88 oranında düşüşle 11,6622 TL seviyelerindeki hareketine devam ediyor.
Dün sert gerileyen Euro Kuru bugün de sert aşağı hareketini sürdürürken; yeni güne 13,96 TL seviyesinden başladı. Euro şu dakikalarda ise, dünkü kapanış fiyatına göre yaklaşık yüzde 13 gerilerken; 13,2351 TL seviyesinde bulunuyor.
AÇIKLAMALAR SONRASI DÜN PİYASALARDA NELER YAŞANDI?
Dün bir ara 18.40 TL’ye kadar yükselen dolar kuru, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları sonrası yüzde 30 civarında değer kaybı yaşayarak 13 TL’nin altını gördü.
Euro kuru da gün içerisinde 20.79 TL seviyesine kadar tırmanışının ardından; dolarda yaşanan düşüşe eşlik ederek, yüzde 30 civarında değer kaybı yaşadı ve 14 TL sınırına kadar geriledi. Gram Altın ise dolar kurunda yaşanan sert düşüşün etkisiyle, tüm zamanların gördüğü en yüksek seviye olan 1062 TL seviyesinden saat 22.47 itibarıyla 726 TL seviyesine kadar geriledi.
Döviz ve altındaki satışlarla yaşanan sert düşüşlerin ardından bir miktar tepki alımıyla hafif yükseliş görüldü. Dün gece saat 23.20 itibariyle dolar 13.41 TL’den, Euro 15.08 TL’den, gram altın ise 772 TL’den işlem gördü.
Euro kuru da gün içerisinde 20.79 TL seviyesine kadar tırmanışının ardından; dolarda yaşanan düşüşe eşlik ederek, yüzde 30 civarında değer kaybı yaşadı ve 14 TL sınırına kadar geriledi. Gram Altın ise dolar kurunda yaşanan sert düşüşün etkisiyle, tüm zamanların gördüğü en yüksek seviye olan 1062 TL seviyesinden saat 22.47 itibarıyla 726 TL seviyesine kadar geriledi.
Döviz ve altındaki satışlarla yaşanan sert düşüşlerin ardından bir miktar tepki alımıyla hafif yükseliş görüldü. Dün gece saat 23.20 itibariyle dolar 13.41 TL’den, Euro 15.08 TL’den, gram altın ise 772 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURUNUN BASKILANMASINA YARDIMCI OLACAKTIR
Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, pakette en çok öne çıkan başlığın TL mevduat getirisinden daha yüksek döviz kuru artışı olmasına karşılık, bir nevi tasarruf sahibini döviz artışı riskinden koruyan yatırım teşviki olduğunu belirtirken; değerlendirmelerine şöyle devam etti:
“Buna göre; vadeli TL mevduat hesabında faiz garanti, kur artışı TL faizinin üzerinde gerçekleşirse de getirinin üzerine aradaki fark ödeniyor. Burada, para yatırdığınız gün ve vade sonundaki kur ile faiz oranı arasındaki fark kontrol edilecektir. Eğer, döviz kuru TL mevduat faizinden daha fazla yükselirse normal mevduat getirisinden daha yüksek getiri elde edilecek.
Aradaki fark da TL cinsinden mudilere ödenecek. Yatırımcı döviz riskine karşılık, TL getirisini garanti altına alan ve piyasa faiz oranlarının üzerinde kazanç elde edilecek bir şekilde kalkan içine alınacak. Muhtemelen kur farkı ödemeleri için belirli vadeler esas alınacaktır. Vade bozumlarında nasıl ki kısmi çekimlere denk gelen faiz ödemesi kesiliyorsa, benzer bir durum kur getirisi için de söz konusu olacaktır.
Yani; 6 aylık vadede 6 aylık dönemsel faiz + (ilgili dönemdeki döviz kuru getirisi – dönemsel TL mevduat getirisi) veya 1 yıllık vadede 12 aylık faiz + (ilgili dönemdeki döviz kuru getirisi – 12 aylık TL mevduat faizi) gibi… Burada döviz kuru belli seviyelerin altına geriler ve döviz kuru getirisi mevduat getirisinin altında kalırsa anaparadan eksilme olmayacak, çünkü anapara + TL mevduat faizi garanti altında. Döviz kuru daha fazla artarsa da ilave getiri olacak.”
“Buna göre; vadeli TL mevduat hesabında faiz garanti, kur artışı TL faizinin üzerinde gerçekleşirse de getirinin üzerine aradaki fark ödeniyor. Burada, para yatırdığınız gün ve vade sonundaki kur ile faiz oranı arasındaki fark kontrol edilecektir. Eğer, döviz kuru TL mevduat faizinden daha fazla yükselirse normal mevduat getirisinden daha yüksek getiri elde edilecek.
Aradaki fark da TL cinsinden mudilere ödenecek. Yatırımcı döviz riskine karşılık, TL getirisini garanti altına alan ve piyasa faiz oranlarının üzerinde kazanç elde edilecek bir şekilde kalkan içine alınacak. Muhtemelen kur farkı ödemeleri için belirli vadeler esas alınacaktır. Vade bozumlarında nasıl ki kısmi çekimlere denk gelen faiz ödemesi kesiliyorsa, benzer bir durum kur getirisi için de söz konusu olacaktır.
Yani; 6 aylık vadede 6 aylık dönemsel faiz + (ilgili dönemdeki döviz kuru getirisi – dönemsel TL mevduat getirisi) veya 1 yıllık vadede 12 aylık faiz + (ilgili dönemdeki döviz kuru getirisi – 12 aylık TL mevduat faizi) gibi… Burada döviz kuru belli seviyelerin altına geriler ve döviz kuru getirisi mevduat getirisinin altında kalırsa anaparadan eksilme olmayacak, çünkü anapara + TL mevduat faizi garanti altında. Döviz kuru daha fazla artarsa da ilave getiri olacak.”
Tera Yatırım Başekonomisti Erkan, “Dolayısıyla, döviz talebini azaltmaya ve TL tasarruf sahibini döviz kuru artışına göre korumaya yönelik olarak değerlendirilebilir.
TL mevduat sahibinin riski dövizin artması veya belli seviyelerin altına düşmemesidir. Eğer döviz kurunda artış beklentisi varsa, enflasyondan korunma güdüsüyle normal olan yatırımcı davranışı döviz tasarrufuna geçmektir. Söz konusu önlem, TL mevduatın getirisini cazip hale getireceğinden döviz kurunun baskılanmasına yardımcı olur” şeklinde söyledi.
TL mevduat sahibinin riski dövizin artması veya belli seviyelerin altına düşmemesidir. Eğer döviz kurunda artış beklentisi varsa, enflasyondan korunma güdüsüyle normal olan yatırımcı davranışı döviz tasarrufuna geçmektir. Söz konusu önlem, TL mevduatın getirisini cazip hale getireceğinden döviz kurunun baskılanmasına yardımcı olur” şeklinde söyledi.
YERLİ YATIRIMCININ DÖVİZ TALEBİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALACAK
Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı ise, “Türk Lirası mevduatı desteklemeye yönelik karar. refleks fiyatlamada sert pozitif etki gösterdi. Döviz kurları yüzde 16 değer kaybı yaşarken ABD işlemlerinde Türkiye hisse senedi fonu (MSCI TUR) TL bazında yüzde 4,5 değer kazandı” şeklide değerlendirirken, açıklamalarına şöyle devam etti:
“Detayların belli olmasını takiben etkinin kalıcılığı hakkında daha sağlıklı tahmin üretebileceğiz. Mevduatın çok önemli bir bölümü 30 gün vadede yer alıyor. Bu blok vadeyi uzatmaksızın teşvikten yararlanabilecek olursa yerli yatırımcının döviz talebi önemli ölçüde azalacak ve bu döviz piyasasında dengelenmeyi beraberinde getirecektir.
Kurda stabilizasyon sağlanabilirse, bundan en pozitif etkilenecek sektörlerden biri bankacılık olmaya aday görünüyor. Üç aydır rallide bayrağı taşıyan döviz gelirine sahip şirketler ise, bir süre dinlenebilir hatta bir miktar değer kaybı yaşayabilir.”
“Detayların belli olmasını takiben etkinin kalıcılığı hakkında daha sağlıklı tahmin üretebileceğiz. Mevduatın çok önemli bir bölümü 30 gün vadede yer alıyor. Bu blok vadeyi uzatmaksızın teşvikten yararlanabilecek olursa yerli yatırımcının döviz talebi önemli ölçüde azalacak ve bu döviz piyasasında dengelenmeyi beraberinde getirecektir.
Kurda stabilizasyon sağlanabilirse, bundan en pozitif etkilenecek sektörlerden biri bankacılık olmaya aday görünüyor. Üç aydır rallide bayrağı taşıyan döviz gelirine sahip şirketler ise, bir süre dinlenebilir hatta bir miktar değer kaybı yaşayabilir.”