Doktorlar dizisinin Ela'sı Yasemin Özilhan ve Hasan'ı Yağmur Atacan 14 yıl sonra buluştu!
Kimler geldi, kimler geçti... Şimdi şöyle bir düşünelim, 2000'li yıllarda ekrandan hangi diziler gelip geçti. Bazılarının yıldızları yeni yapımlarla yola devam etti, bazılarının yıldızları da ekranlardan uzaklaştı.
İşte 2000'li yıllarda ekrana gelen ve soluksuz izlenen o diziler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
14 yıl önce yayınlanan Acemi Cadı dizisinin oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi. Oyuncu Merve Boluğur, Kaan Yılmaz, Billur Yazgan ve Kubilay Güleçoğlu Acemi Cadı dizisinde birlikte rol almışlardı. Uzun süre sonra bir araya gelen oyuncular o anları sosyal medyadan paylaştı.
2
Abone Ol
2006 yılında Kanal D’de yayınlanmaya başlayan ve daha sonra Star Tv’de geçen Acemi Cadı dizisi oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi. Merve Boluğur, Kaan Yılmaz, Billur Yazgan ve Kubilay Güleçoğlu yaptıkları sosyal medya paylaşımıyla o anları ölümsüzleştirdi.
3
Abone Ol
Dizide Toygar karakterini canlandıran Kaan Yılmaz yaptığı paylaşıma: “Tekrar birlikte olmak inanılmaz güzel! Özleşmiş olmak ayrı güzel! Buluştuğumuz için çok mutluyum, canlarım!” açıklamasını yazdı.
4
Abone Ol
Merve Boluğur’un Kaan Yılmaz ile yıllar önce verdiği pozu yeniden vermesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
5
Abone Ol
Kimler geldi, kimler geçti...Şimdi şöyle bir düşünelim, ikinci 10 yılını bitirmek üzere olduğumuz 2000'li yıllarda ekrandan hangi diziler gelip geçti.
6
Abone Ol
Bazılarının yıldızları yeni yapımlarla yola devam etti, bazılarının yıldızları da ekranlardan uzaklaştı.
İşte 2000'li yıllarda ekrana gelen ve soluksuz izlenen o diziler.
7
Abone Ol
1999’da yayınlanmaya başlayan ”Ayrılsak Da Beraberiz” dizisinin oyuncuları Hakan Yılmaz ve Necmi Yapıcı’dan nostaljik poz...
8
Abone Ol
Hakan Yılmaz ve Necmi Yapıcı 20 yıl sonra aynı kareyi yeniden canlandırdı. Hakan Yılmaz o kareyi sosyal medya hesabından "1999-2019 et ve tırnak gibi" notuyla paylaştı.
9
Abone Ol
Hayat Bilgisi
Perran Kutman'ın Afet Hoca olarak başrol oynadığı dizi kadroda yer alan Gökçe Bahadır'ın ekranda yıldızını parlattı. Bu dizinin ardından Yaprak Dökümü ile kariyerinin en hafızalara kazınan karakterlerinden birini oynadı.
10
Abone Ol
7 Numara
Sıradan ailelerden gelen gençlerin günlük hayattaki hikayeleri üzerine kurulu bir diziydi. İzleyiciyi gülümseten bazen de düşündüren bir yapım olarak akıllarda kaldı.
11
Abone Ol
Asmalı Konak
Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın başrollerinde yer aldığı dizi, Kapadokya'nın ünlenmesine de sebep olmuştu. Meral Okay'ın yazar olarak bu kadronun içinde yer alması da başarıda önemli bir paya sahip. Asmalı Konak Hayat adıyla sinemaya da uyarlandı.
12
Abone Ol
Doktorlar
Türkiye'de ekranın, tekrarları bile en çok izlenen dizilerinden biri olarak tarihe geçti.
13
Abone Ol
Avrupa Yakası
Gülse Birsel'in ne yaparsa iyi yapar ünvanını almasına sebep olan dizilerin başında gelir. Oldukça iyi bir kadrosu olan dizide Ata Demirer'den Engin Günaydın'a, Gazanfer Özcan'dan Hasibe Eren'e kadar çok sayıda ünlü oyuncu yer almıştı.
14
Abone Ol
Ekmek Teknesi
Kuzguncuk'ta çekilen Ekmek Teknesi de fenomen diziler arasında yer alıyor. Heredot Cevdet, Kirli, Bican, Korkut, Celal ve Ölü ise dizideki efsane karakterler.
15
Abone Ol
Cennet Mahallesi
Alişan ve Çağla Şıkel ikilisinin dostluğunu bugünlere getiren dizide Zeki Alasya ve Müjdat Gezen'in yanı sıra Melek Baykal da yer alıyordu.
16
Abone Ol
Adanalı
Oktay Kaynarca'nın başrolünü oynadığı dizide tanıdı çoğumuz Serenay Sarıkaya'yı. O şimdi Türkiye'nin en ünlü kadın oyuncularından birisi... Dizide Sarıkaya, Kaynarca'nın canlandırdığı karakterin kızı rolündeydi.
17
Abone Ol
Çocuklar Duymasın
Başrollerini Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın paylaştığı dizi, ekranın en uzun süre yayınlanan yapımlarından biri olarak tarihe geçti.
18
Abone Ol
Kavak Yelleri
Pelin Karahan, Aslı Enver ve İbrahim Kendirci'yi seyirciye tanıtan dizi.
19
Abone Ol
Tatlı Hayat
Türkan Şoray ve Haluk Bilginer gibi efsane oyuncuların bir arada yer aldığı, adı gibi tatlı sit-com.
20
Abone Ol
Arka Sıradakiler
Belki de kimsenin lisesi öyle değildi. Ama bu dizi gerçekten çok sevildi ve ülkenin en çok izlenen okul dizilerinden birisi olmayı başardı.
21
Abone Ol
Arka Sokaklar
"Adam pisliğin teki çıktı Rıza Baba" cümlesini defalarca duyduğumuz Arka Sokaklar hala ekranlarda yayın hayatına devam ediyor.
22
Abone Ol
Ezel
Tuncel Kurtiz'in canlandırdığı Ramiz Dayı karakteri ve bıçkın delikanlı Kenan İmirzalıoğlu'nun fenomenler arasına girmiş dizisi.
23
Abone Ol
Yabancı Damat
Geniş oyuncu kadrosu, Yunanistan'a kadar uzanan hikayesi ve oyunculuk adına oldukça doyurucu şiveleriyle ünlü bir diziydi. Başrollerinde ise Erdal Özyağcılar, Engin Akyürek, Nehir Erdoğan ve Özgür Çevik vardı.
24
Abone Ol
Selena
SE - LE - NA! Sinem Kobal büyüdüğünde ve bir dizide başrol olduğunda ise yıl 2006'ydı. Biraz kurgu biraz yurt dışı versiyonlardan destekle; çocuklar arasında epey popüler bir dizi oldu.
25
Abone Ol
Hepsi 1
Şarkılarının yanı sıra dizileriyle de zamanının popüler grubu olan Hepsi 1.
26
Abone Ol
Akasya Durağı
Çiçek Taksi ile başlayan taksi dizileri furyasının 2000'li yıllardaki temsilcisi olan dizide rahmetli Zeki Alasya da oynuyordu. "Hallederiz Kadir" olarak ün yapmış Levent Ülgen de dahil olmak üzere birçok ünlü sanatçı bu dizide yer aldı.
27
Abone Ol
Aşk-ı Memnu
Beren Saat'in canlandırdığı Bihter karakteri ve dizinin çapkını Behlül rolündeki Kıvanç Tatlıtuğ'un yaşadığı yasak aşkı konu alan dizi geniş izleyici kitlesine sahipti. Selçuk Yöntem ve Nebahat Çehre'nin de bulunduğu usta oyuncu kadrosu ve "Sen Bihter Ziyagil'sin aptallık etme", "Behlül kaçar!" replikleriyle akıllara kazındı.
28
Abone Ol
Öyle Bir Geçer Zaman Ki
Küçük oyuncusu Osman'ın izleyenleri gözyaşlarına boğduğu dizi...Erkan Petekkaya ve Ayça Bingöl'ün başrolünü paylaştığı dram ağırlıklı dizi unutulmazlar arasında yerini aldı.
29
Abone Ol
Yalan Dünya
Senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı nişanlısını yan komşusundan uzak tutmaya çalışan Nurhayat'ın çabasını izlediğimiz, izlerken kahkalara boğulduğumuz komedi dizisi...
30
Abone Ol
Ulan İstanbul
İstanbul'da bir dolandırıcılık çetesinin lideri olan Kandemir, yanında yetiştirdiği ekibiyle kendine özgü tarzı ve ilkeleri olan soygunlar yapmaktadır. Ekibin temel felsefesi; "Adaletli Çalmak" olan hem güldüren hem üzen diziler arasında yer aldı.
31
Abone Ol
Hatırla Sevgili
Beren Saat'in Bihter Ziyagil olmadan önceki hayatını izleyicilere sunan dizi...Siyasi görüşlerinin farklı olması sebebiyle araları açılan iki eski dostun çocuklarının birbirlerine aşık olması ve dönemin siyasi gelişmelerinden etkilenen aşklarını seyrettik hayranlıkla.
32
Abone Ol
Binbir Gece
Şehrazat karakteriyle akıllara kazınan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in başrolünü oynadığı Binbir Gece ilgiyle izlenen diziler arasındaydı.
33
Abone Ol
Muhteşem Yüzyıl
Başrollerini Halit Ergenç ve Meryem Uzerli'nin paylaştığı dizi sadece ülkemizde değil dünyada da efsane diziler arasında yerini aldı.
34
Abone Ol
Suskunlar
Sleepers filminiden uyarlanan, dört küçüğün geleceğe taşıdığı büyük hikayeyi konu edinen Suskunlar dizisi de izleyenleri ağlatmaktan geri kalmadı.