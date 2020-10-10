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Haber Giriş: 10 Ekim 2020 - 07:31 | 

Doktorlar dizisinin Ela'sı Yasemin Özilhan ve Hasan'ı Yağmur Atacan 10 yıl sonra buluştu!

Kimler geldi, kimler geçti... Şimdi şöyle bir düşünelim, 2000'li yıllarda ekrandan hangi diziler gelip geçti. Bazılarının yıldızları yeni yapımlarla yola devam etti, bazılarının yıldızları da ekranlardan uzaklaştı.

İşte 2000'li yıllarda ekrana gelen ve soluksuz izlenen o diziler.

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Yasemin-İzzet Özilhan, çifti geçtiğimiz günlerde tatile çıkmıştı. Marmaris ve Göcek'i tercih eden çift arkadaşları Yağmur - Pınar Atacan'la buluştu.

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2006-2011 yılları arasında ekrana gelen 'Doktorlar’ adlı dizide rol alan Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan tatilde bir araya geldi.

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Yasemin Özilhan arkadaşı Yağmur Atacan'la bu fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Efsane dizide Doktor Ela ve Doktor Hasan'ı canlandıran ikilinin buluşması büyük yankı uyandırdı.

4BU DİZİLER 2000Lİ YILLARA DAMGA VURDU
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BU DİZİLER 2000'Lİ YILLARA DAMGA VURDU

Kimler geldi, kimler geçti...Şimdi şöyle bir düşünelim, ikinci 10 yılını bitirmek üzere olduğumuz 2000'li yıllarda ekrandan hangi diziler gelip geçti.

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Bazılarının yıldızları yeni yapımlarla yola devam etti, bazılarının yıldızları da ekranlardan uzaklaştı.

İşte 2000'li yıllarda ekrana gelen ve soluksuz izlenen o diziler.

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1999’da yayınlanmaya başlayan ”Ayrılsak Da Beraberiz” dizisinin oyuncuları Hakan Yılmaz ve Necmi Yapıcı’dan nostaljik poz...

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Hakan Yılmaz ve Necmi Yapıcı 20 yıl sonra aynı kareyi yeniden canlandırdı. Hakan Yılmaz o kareyi sosyal medya hesabından "1999-2019 et ve tırnak gibi" notuyla paylaştı.

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Hayat Bilgisi

Perran Kutman'ın Afet Hoca olarak başrol oynadığı dizi kadroda yer alan Gökçe Bahadır'ın ekranda yıldızını parlattı. Bu dizinin ardından Yaprak Dökümü ile kariyerinin en hafızalara kazınan karakterlerinden birini oynadı.

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7 Numara

Sıradan ailelerden gelen gençlerin günlük hayattaki hikayeleri üzerine kurulu bir diziydi. İzleyiciyi gülümseten bazen de düşündüren bir yapım olarak akıllarda kaldı.

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Asmalı Konak

Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın başrollerinde yer aldığı dizi, Kapadokya'nın ünlenmesine de sebep olmuştu. Meral Okay'ın yazar olarak bu kadronun içinde yer alması da başarıda önemli bir paya sahip. Asmalı Konak Hayat adıyla sinemaya da uyarlandı.

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Doktorlar

Türkiye'de ekranın, tekrarları bile en çok izlenen dizilerinden biri olarak tarihe geçti.

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Avrupa Yakası

Gülse Birsel'in ne yaparsa iyi yapar ünvanını almasına sebep olan dizilerin başında gelir. Oldukça iyi bir kadrosu olan dizide Ata Demirer'den Engin Günaydın'a, Gazanfer Özcan'dan Hasibe Eren'e kadar çok sayıda ünlü oyuncu yer almıştı.

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Ekmek Teknesi

Kuzguncuk'ta çekilen Ekmek Teknesi de fenomen diziler arasında yer alıyor. Heredot Cevdet, Kirli, Bican, Korkut, Celal ve Ölü ise dizideki efsane karakterler.

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Cennet Mahallesi

Alişan ve Çağla Şıkel ikilisinin dostluğunu bugünlere getiren dizide Zeki Alasya ve Müjdat Gezen'in yanı sıra Melek Baykal da yer alıyordu.

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Adanalı

Oktay Kaynarca'nın başrolünü oynadığı dizide tanıdı çoğumuz Serenay Sarıkaya'yı. O şimdi Türkiye'nin en ünlü kadın oyuncularından birisi... Dizide Sarıkaya, Kaynarca'nın canlandırdığı karakterin kızı rolündeydi.

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Çocuklar Duymasın

Başrollerini Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın paylaştığı dizi, ekranın en uzun süre yayınlanan yapımlarından biri olarak tarihe geçti.

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Kavak Yelleri

Pelin Karahan, Aslı Enver ve İbrahim Kendirci'yi seyirciye tanıtan dizi.

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Tatlı Hayat

Türkan Şoray ve Haluk Bilginer gibi efsane oyuncuların bir arada yer aldığı, adı gibi tatlı sit-com.

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Arka Sıradakiler

Belki de kimsenin lisesi öyle değildi. Ama bu dizi gerçekten çok sevildi ve ülkenin en çok izlenen okul dizilerinden birisi olmayı başardı.

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Arka Sokaklar

"Adam pisliğin teki çıktı Rıza Baba" cümlesini defalarca duyduğumuz Arka Sokaklar hala ekranlarda yayın hayatına devam ediyor.

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Ezel

Tuncel Kurtiz'in canlandırdığı Ramiz Dayı karakteri ve bıçkın delikanlı Kenan İmirzalıoğlu'nun fenomenler arasına girmiş dizisi.

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Yabancı Damat

Geniş oyuncu kadrosu, Yunanistan'a kadar uzanan hikayesi ve oyunculuk adına oldukça doyurucu şiveleriyle ünlü bir diziydi. Başrollerinde ise Erdal Özyağcılar, Engin Akyürek, Nehir Erdoğan ve Özgür Çevik vardı.

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Selena

SE - LE - NA! Sinem Kobal büyüdüğünde ve bir dizide başrol olduğunda ise yıl 2006'ydı. Biraz kurgu biraz yurt dışı versiyonlardan destekle; çocuklar arasında epey popüler bir dizi oldu.

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Hepsi 1

Şarkılarının yanı sıra dizileriyle de zamanının popüler grubu olan Hepsi 1.

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Akasya Durağı

Çiçek Taksi ile başlayan taksi dizileri furyasının 2000'li yıllardaki temsilcisi olan dizide rahmetli Zeki Alasya da oynuyordu. "Hallederiz Kadir" olarak ün yapmış Levent Ülgen de dahil olmak üzere birçok ünlü sanatçı bu dizide yer aldı.

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Aşk-ı Memnu

Beren Saat'in canlandırdığı Bihter karakteri ve dizinin çapkını Behlül rolündeki Kıvanç Tatlıtuğ'un yaşadığı yasak aşkı konu alan dizi geniş izleyici kitlesine sahipti. Selçuk Yöntem ve Nebahat Çehre'nin de bulunduğu usta oyuncu kadrosu ve "Sen Bihter Ziyagil'sin aptallık etme", "Behlül kaçar!" replikleriyle akıllara kazındı.

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Öyle Bir Geçer Zaman Ki

Küçük oyuncusu Osman'ın izleyenleri gözyaşlarına boğduğu dizi...Erkan Petekkaya ve Ayça Bingöl'ün başrolünü paylaştığı dram ağırlıklı dizi unutulmazlar arasında yerini aldı.

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Yalan Dünya

Senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı nişanlısını yan komşusundan uzak tutmaya çalışan Nurhayat'ın çabasını izlediğimiz, izlerken kahkalara boğulduğumuz komedi dizisi...

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Ulan İstanbul

İstanbul'da bir dolandırıcılık çetesinin lideri olan Kandemir, yanında yetiştirdiği ekibiyle kendine özgü tarzı ve ilkeleri olan soygunlar yapmaktadır. Ekibin temel felsefesi; "Adaletli Çalmak" olan hem güldüren hem üzen diziler arasında yer aldı.

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Hatırla Sevgili

Beren Saat'in Bihter Ziyagil olmadan önceki hayatını izleyicilere sunan dizi...Siyasi görüşlerinin farklı olması sebebiyle araları açılan iki eski dostun çocuklarının birbirlerine aşık olması ve dönemin siyasi gelişmelerinden etkilenen aşklarını seyrettik hayranlıkla.

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Binbir Gece

Şehrazat karakteriyle akıllara kazınan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in başrolünü oynadığı Binbir Gece ilgiyle izlenen diziler arasındaydı.

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Muhteşem Yüzyıl

Başrollerini Halit Ergenç ve Meryem Uzerli'nin paylaştığı dizi sadece ülkemizde değil dünyada da efsane diziler arasında yerini aldı.

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Suskunlar

Sleepers filminiden uyarlanan, dört küçüğün geleceğe taşıdığı büyük hikayeyi konu edinen Suskunlar dizisi de izleyenleri ağlatmaktan geri kalmadı.

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