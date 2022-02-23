Doktor Ebru Ergin'e sosyal medyada destek... Dr. Ebru Ergin olayının detayları...

Ankara'da nöroloji uzmanı Dr. Ebru Ergin, hastasına ilaç yazması için raporunu talep etmesi üzerine saldırıya uğradı. Doktor Ergin, ilacı yazabilmesi için özel rapor alınması gerektiğini belirterek ilacı yazmadı. Bunun üzerine hasta ve doktor arasında tartışma çıktı. Bu sırada kadın hasta, Doktor Ergin'in kafasını masaya ve duvara vurdu. Hasta daha sonra da Ergin'in boğazına ve yüzüne oturarak darp etmeye başladı. Olay sosyal medyada da tepki çekti, birçok kullanıcı, “Dr. Ebru Ergin yalnız değil” etiketiyle yetkililere seslendi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da paylaşım yaptı. "Nörolog bir arkadaşımız, görevinin gereği bir davranışı üzerine insanlık dışı şiddete maruz kalmıştır" ifadelerini kullanan Bakan Koca, "Sağlık hizmeti verenleri koruyacak yasal düzenlemeler yakın. Şiddet suçlularını gözümüz uzun süreler görmeyecek. Yerleri hapistir" dedi.
Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:
"Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nörolog bir arkadaşımız, görevinin gereği bir davranışı üzerine insanlık dışı şiddete maruz kalmıştır. Sağlık hizmeti verenleri koruyacak yasal düzenlemeler yakın. Şiddet suçlularını gözümüz uzun süreler görmeyecek. Yerleri hapistir."
Ankara Tabip Odası yaptığı paylaşımda “Bir kez daha #SağlıktaŞiddet Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nöroloji uzmanı olarak görev yapan Dr. Ebru Ergin "hastasının ilacını yazmak için raporunu istemesi" gerekçesiyle kafası birçok kez masaya ve duvara vuruldu, boğazına ve yüzüne oturularak darp edildi” ifadelerini kullandı.