Doktor Ebru Ergin'e sosyal medyada destek... Dr. Ebru Ergin olayının detayları...

Ankara'da nöroloji uzmanı Dr. Ebru Ergin, hastasına ilaç yazması için raporunu talep etmesi üzerine saldırıya uğradı. Doktor Ergin, ilacı yazabilmesi için özel rapor alınması gerektiğini belirterek ilacı yazmadı. Bunun üzerine hasta ve doktor arasında tartışma çıktı. Bu sırada kadın hasta, Doktor Ergin'in kafasını masaya ve duvara vurdu. Hasta daha sonra da Ergin'in boğazına ve yüzüne oturarak darp etmeye başladı. Olay sosyal medyada da tepki çekti, birçok kullanıcı, “Dr. Ebru Ergin yalnız değil” etiketiyle yetkililere seslendi.