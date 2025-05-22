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Doktor beyin akşam yaptığı işi görenler şaşkına dönüyor... 'Bir gün görevi bırakıp buna devam edeceğim'

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#Trabzon#Doktor#Ekrem Akıncı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2025 09:51

Trabzon’da özel klinikte görevli hekim Ekrem Akıncı (30), kendine özgü et, sos ve farklı burger tariflerini, şef arkadaşıyla oluşturduğu karavan hamburgercide müşterilerinin beğenisine sunuyor.