Doğuştan burunsuz dünyaya gelen Amine ve kardeşi Erva aynı kaderi paylaşıyor

'HEP 'ÖLÜR' DEDİLER AMA ALLAH YAŞATTI' Küçük kızı Erva’nın yattığında çok zorluk çektiğini ve ağzı kapandığı anda nefessiz kaldığını anlatan Naile Çetin, şöyle konuştu:"Özel bir emziği var. Yanında kimse yokken ağzına emziği bantlıyoruz, o şekilde nefes alıyor. Üst damağı olmadığı için kendisi emziği tutamıyor. Yemek yerken falan nefes alamadığı için tıkanıyor. Kızım Kardelen de doğduğunda aynı zorlukları çektik. Çok ağır operasyonlar geçirdi. Nefes alsın burnu açılsın diye çok uğraştık. Hep ’ölür’ dediler ama Allah yaşattı. Doktorlar aynı aileden 2 aynı hastanın çıkmasının milyonda bir ihtimal olduğunu söyledi. Sanki tek yumurta ikizi gibi. Bütün benzerlikler karakter ve yüz aynı dediler. Çocuklarımın nefes almasını istiyorum. Ben çocuklarımı ne olursa olsun dünyaya getirdim. Kızlarım nefes alsın dedi.