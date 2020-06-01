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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 01 Haziran 2020 - 14:32,

Emzirirken poz verdi: Sanki bir yaratık bedenimi ele geçirmişti

Moda dünyasında büyük beden modellerin önünü açan "bedensel olumlama" akımının öncüsü olan Ashley Graham, anne olduktan sonra ilk kez objektif karşısına geçti.

INSTAGRAM, BACKGRID USA

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1ÇARPICI AÇIKLAMALAR
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ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Doğumdan sonraki ilk çekiminde oğlu Isaac'ı emzirirken poz veren Graham, çarpıcı açıklamalar da yaptı.

2FOTOĞRAFLARI KOCASI ÇEKTİ
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FOTOĞRAFLARI KOCASI ÇEKTİ

Harper's Bazaar dergisinin İngiltere baskısına konuk olan Graham, pozlarından birinde oğlunu emzirirken görülüyor. Bu çekimin bir başka çarpıcı yanı da Graham'ın fotoğraflarını kocası Justin Ervin'in çekmesi.

3SOSYAL İZOLASYONDAYDI
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SOSYAL İZOLASYONDAYDI

Ashley Graham, hem yeni anne olduğu için hem de koronavirüs nedeniyle işlerine ara verip bütün vaktini minik bebeğiyle geçirmeye başlamıştı. Bu çekimle de doğum iznini bitirdiğini ilan etti bir açıdan da.

4SANKİ VÜCUDUMU BİR YARATIK ELE GEÇİRMİŞTİ
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SANKİ VÜCUDUMU BİR YARATIK ELE GEÇİRMİŞTİ

Graham, hamilelik sürecinde yaşadıklarını da samimi bir şekilde itiraf etti. Model bebeğini dünyaya getirmeye hazırlanırken yaşadıklarını "Sanki vücudumu bir yaratık ele geçiriyordu" diye tanımladı.

5BEDENİM HIZLA DEĞİŞTİ
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BEDENİM HIZLA DEĞİŞTİ

Hamilelik sırasında vücudunun çok hızlı değiştiğini fark eden Ashley Graham, bu durumun duygusal açıdan da kendisini zorladığını söyledi. 

6İYİ BİR ANNE OLACAĞIMI BİLİYORDUM
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İYİ BİR ANNE OLACAĞIMI BİLİYORDUM

Ama bir yandan da anne olma duygusunun kendisine büyük bir sevinç verdiğini de anlattı Ashley Graham. "Çok heyecanlıydım ve çok iyi bir anne olacağımı biliyordum" diyerek duygularını ifade etti. 

7SIFIR BEDEN SALTANATINA SON VERDİ
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'SIFIR BEDEN' SALTANATINA SON VERDİ

Ashley Graham, kariyerinin başında moda kalıplarına uymayan görüntüsü nedeniyle birçok ajans tarafından reddedilmişti. Ancak kısa sürede moda dünyasına hakim olan "sıfır beden" saltanatına son verdi.

8KAPAK POZU VERDİ
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KAPAK POZU VERDİ

Aralarında Sports Illustrated'ın da bulunduğu birçok dergiye kapak pozu verdi.

9TASARIM DA YAPIYOR
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TASARIM DA YAPIYOR

Ünlü firmaların tanıtım yüzü olan Ashley Graham'ın kendine ait, kıvrımlı kadınlara hitap eden iç çamaşırı ve plaj giyimi tasarımları da bulunuyor.

1010 YILLIK MUTLU EVLİLİK
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10 YILLIK MUTLU EVLİLİK

 Ashley Graham ile Justin Ervin, 2010 yılından bu yana mutlu bir evlilik sürdürüyor.

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