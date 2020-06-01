Emzirirken poz verdi: Sanki bir yaratık bedenimi ele geçirmişti
Moda dünyasında büyük beden modellerin önünü açan "bedensel olumlama" akımının öncüsü olan Ashley Graham, anne olduktan sonra ilk kez objektif karşısına geçti.
INSTAGRAM, BACKGRID USA
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ÇARPICI AÇIKLAMALAR
Doğumdan sonraki ilk çekiminde oğlu Isaac'ı emzirirken poz veren Graham, çarpıcı açıklamalar da yaptı.
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FOTOĞRAFLARI KOCASI ÇEKTİ
Harper's Bazaar dergisinin İngiltere baskısına konuk olan Graham, pozlarından birinde oğlunu emzirirken görülüyor. Bu çekimin bir başka çarpıcı yanı da Graham'ın fotoğraflarını kocası Justin Ervin'in çekmesi.
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SOSYAL İZOLASYONDAYDI
Ashley Graham, hem yeni anne olduğu için hem de koronavirüs nedeniyle işlerine ara verip bütün vaktini minik bebeğiyle geçirmeye başlamıştı. Bu çekimle de doğum iznini bitirdiğini ilan etti bir açıdan da.
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SANKİ VÜCUDUMU BİR YARATIK ELE GEÇİRMİŞTİ
Graham, hamilelik sürecinde yaşadıklarını da samimi bir şekilde itiraf etti. Model bebeğini dünyaya getirmeye hazırlanırken yaşadıklarını "Sanki vücudumu bir yaratık ele geçiriyordu" diye tanımladı.
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BEDENİM HIZLA DEĞİŞTİ
Hamilelik sırasında vücudunun çok hızlı değiştiğini fark eden Ashley Graham, bu durumun duygusal açıdan da kendisini zorladığını söyledi.
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İYİ BİR ANNE OLACAĞIMI BİLİYORDUM
Ama bir yandan da anne olma duygusunun kendisine büyük bir sevinç verdiğini de anlattı Ashley Graham. "Çok heyecanlıydım ve çok iyi bir anne olacağımı biliyordum" diyerek duygularını ifade etti.
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'SIFIR BEDEN' SALTANATINA SON VERDİ
Ashley Graham, kariyerinin başında moda kalıplarına uymayan görüntüsü nedeniyle birçok ajans tarafından reddedilmişti. Ancak kısa sürede moda dünyasına hakim olan "sıfır beden" saltanatına son verdi.
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KAPAK POZU VERDİ
Aralarında Sports Illustrated'ın da bulunduğu birçok dergiye kapak pozu verdi.
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TASARIM DA YAPIYOR
Ünlü firmaların tanıtım yüzü olan Ashley Graham'ın kendine ait, kıvrımlı kadınlara hitap eden iç çamaşırı ve plaj giyimi tasarımları da bulunuyor.
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10 YILLIK MUTLU EVLİLİK
Ashley Graham ile Justin Ervin, 2010 yılından bu yana mutlu bir evlilik sürdürüyor.