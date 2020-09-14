Doğumdan sonra ilk kez sokakta: Kiloları henüz vermemiş
Ünlü şarkıcı anne olduktan sonra ilk kez sokağa çıktı ve alışveriş yaparken görüntülendi.
Instagram, Backgrid USA
ALIŞVERİŞE ÇIKTI
Kısa bir süre önce nişanlısı Orlando Bloom ile Daisy Dove adını verdikleri bir bebek sahibi olan Katy Perry doğumdan sonra ilk kez alışverişe çıktı ve objektiflere takıldı.
VİRÜS ÖNLEMİ
Santa Barbara'da görüntülenen Katy Perry, güneş gözlüğü, güneşten korunmak için siperlik ve bir de koronavirüs önlemi olarak cerrahi maske taktı.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Perry daha önce de doğumdan sonraki görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
BEN ARTIK ANNEYİM
Geçen hafta doğum yapan 35 yaşındaki Perry, bir ayna karşısında çektiği pozunda MTV Video Müzik Ödülleri'nin kırmızı halısına da eğlenceli bir gönderme yaptı. Perry'nin karnındaki doğum şişkinliklerinin henüz yerli yerinde olduğu dikkatlerden kaçmadı. Katy Perry, doğumdan kısa bir süre sonra fiziksel değişimini gözler önüne seren ilk ünlü değil. Bazı başka ünlüler de kimi sosyal medyadan kimi de katıldıkları etkinliklerde kırmızı halıda doğum sonrası görüntülerini gözler önüne serdi. İşte o ünlüler.
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