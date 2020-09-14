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Hürriyet
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Haber Giriş: 14 Eylül 2020 - 10:15 | 

Doğumdan sonra ilk kez sokakta: Kiloları henüz vermemiş

Ünlü şarkıcı anne olduktan sonra ilk kez sokağa çıktı ve alışveriş yaparken görüntülendi.

Instagram, Backgrid USA

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1ALIŞVERİŞE ÇIKTI
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ALIŞVERİŞE ÇIKTI

Kısa bir süre önce nişanlısı Orlando Bloom ile Daisy Dove adını verdikleri bir bebek sahibi olan Katy Perry doğumdan sonra ilk kez alışverişe çıktı ve objektiflere takıldı.

2HENÜZ HAMİLELİK KİLOLARINI VERMEDİ
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HENÜZ HAMİLELİK KİLOLARINI VERMEDİ

35 yaşındaki Perry'nin bol bir elbise giydiği ve doğum kilolarını henüz vermemiş olduğu görüldü.

3VİRÜS ÖNLEMİ
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VİRÜS ÖNLEMİ

Santa Barbara'da görüntülenen Katy Perry, güneş gözlüğü, güneşten korunmak için siperlik ve bir de koronavirüs önlemi olarak cerrahi maske taktı.

4HİÇ KONUŞMADI
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HİÇ KONUŞMADI

Satın aldıklarını koyduğu kağıt poşeti aracının bagajına yerleştiren Perry, kendisini görüntüleyen fotoğrafçılarla hiç konuşmadan aracına binerek yoluna devam etti. 

5SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Perry daha önce de doğumdan sonraki görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

6DOĞUM SONRASI İLK POZ
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DOĞUM SONRASI İLK POZ

Nişanlısı Orlando Bloom ile birlikte Daisy Dove adını verdikleri kız bebeğini kucağına alan Katy Perry, doğum sonrası halini sosyal medya hesabından paylaştı. 

7BEN ARTIK ANNEYİM
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BEN ARTIK ANNEYİM

Geçen hafta doğum yapan 35 yaşındaki Perry, bir ayna karşısında çektiği pozunda MTV Video Müzik Ödülleri'nin kırmızı halısına da eğlenceli bir gönderme yaptı. Perry'nin karnındaki doğum şişkinliklerinin henüz yerli yerinde olduğu dikkatlerden kaçmadı.  Katy Perry, doğumdan kısa bir süre sonra fiziksel değişimini gözler önüne seren ilk ünlü değil. Bazı başka ünlüler de kimi sosyal medyadan kimi de katıldıkları etkinliklerde kırmızı halıda doğum sonrası görüntülerini gözler önüne serdi. İşte o ünlüler.

8BEBEĞİM VE BEN
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BEBEĞİM VE BEN

Millie Mackintosh, bebeğini kucağına aldıktan kısa bir süre sonra verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

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ESKİ FORMUNA DÖNMEK İÇİN UĞRAŞTI

Carrie Underwood da bebeğini dünyaya getirdikten sonra tekrar eski haline dönmek için spor yaparken çekilen bu pozunu sosyal medyadan paylaştı.

10ARTIK BİR BEBEĞİM VAR
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ARTIK BİR BEBEĞİM VAR

Gemma Atkinson da doğumdan hemen sonra çekilen bu pozuna Instagram sayfasında yer verdi.

11ÜÇÜNCÜ BEBEKTEN SONRA
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ÜÇÜNCÜ BEBEKTEN SONRA

Kate Hudson'ın üçüncü bebeğini dünyaya getirdikten sonraki görüntüsü.

12BU GÖRÜNTÜ TARTIŞILMIŞTI
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BU GÖRÜNTÜ TARTIŞILMIŞTI

Model Candice Swanepoel, ikinci bebeğini dünyaya getirdikten haftalar sonra plajda görüntülendi. Modelin karnında toplanan yağlar çok eleştirildi. Ancak Swanepoel, bu durumun normal olduğunu ve anneliğin keyfini her yönüyle çıkarmak istediğini belirtmişti.

13İKİNCİ BEBEKTEN SONRA
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İKİNCİ BEBEKTEN SONRA

Blake Lively ikinci bebeğini dünyaya getirdikten iki ay sonra böyle görünüyordu.

14ANNE KARNI
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ANNE KARNI

Kate Middleton ilk bebeği George'u dünyaya getirdikten sonra hastaneden çıkarken şiş karnıyla dikkat çekmişti.

15BİR AYDA FORMUNA KAVUŞTU
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BİR AYDA FORMUNA KAVUŞTU

Middleton üçüncü bebeğini doğurduktan sonra yine karnı şişti. Fakat Düşes, üç doğumunda da bir ay geçmeden eski incecik görüntüsüne kavuştu.

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