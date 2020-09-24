Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğum yardımı başvuruları ile ilgili bilgiler
Doğum yardımı başvuruları gündemde yer alan konular arasında yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, doğum yardımlarının, herhangi bir gelir kıstasına bakılmaksızın yeni doğum yapan tüm anneleri kapsadığını açıkladı. Peki doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Doğum yardımı başvurusunun nasıl yapıldığı merak ediliyor. Doğum yardımı, Türk vatandaşları ile Mavi kart sahiplerine verilen bir yardımdır. Bu yardımdan faydalanabilmek için annenin veya babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekmektedir. Başvurular, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılmaktadır.
DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Doğum Yardımı başvurusu, canlı doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapıldıktan sonra "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin” eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanmasının ardından şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır. Başvurular, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır.
2
Abone Ol
Her ne statüde olursa olsun (hizmet alımı yoluyla istihdam edilenler dâhil) kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen personel çalıştığı kuruma başvurur. Yurtdışında yaşayanların başvuruları ise Büyükelçilik ve Konsolosluklarca alınır. Yurtdışında yaşayanların Türkiye’de bulunmaları halinde ise herhangi bir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezine başvurmaları mümkündür.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, doğum yardımlarının, herhangi bir gelir kıstasına bakılmaksızın yeni doğum yapan tüm anneleri kapsadığını söyledi.
Doğum yardımı için başvuran annelerin, birinci bebeği için 300, ikincisi için 400, üçüncü ve sonrakiler için de 600 lira ödeme gerçekleştirildiğini hatırlatan Selçuk, Eylül ayına ilişkin doğum yardımı uygulaması kapsamında yarın itibarıyla 83 bin annenin hesabına toplamda 36,7 milyon TL yatıracaklarını belirtti.
Doğum Yardımı ödemeleri yapılan başvurunun Doğum Yardımı Sistemine (DYS) girildiği ayı takip eden ay içerisinde hak sahiplerince PTT şubelerinden çekilebilmektedir.
3
Abone Ol
DOĞUM YARDIMINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?
Doğum yardımı, Türk vatandaşları ile Mavi kart sahiplerine verilir. Annenin veya babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekmektedir. Doğum Yardımı, 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir. Bu tarihten önce doğan çocuklar için Doğum Yardımı verilmez. Ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, diğer bir deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15.05.2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılır.