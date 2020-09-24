Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğum yardımı başvuruları ile ilgili bilgiler

Doğum yardımı başvurusunun nasıl yapıldığı merak ediliyor. Doğum yardımı, Türk vatandaşları ile Mavi kart sahiplerine verilen bir yardımdır. Bu yardımdan faydalanabilmek için annenin veya babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekmektedir. Başvurular, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılmaktadır.



DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Doğum Yardımı başvurusu, canlı doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapıldıktan sonra "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin” eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanmasının ardından şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır. Başvurular, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır.