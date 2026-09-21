Doğum sonrası hali şaşırtmıştı… Ünlü model 1 yıl kampa girdi, takvimden 20 yılı sildi!

Bir dönem sinema ve ekranların ya da podyumların yıldızı olan isimler en küçük bir değişimde bile hemen mercek altına alınıyor, görüntüleri çok sert ve kırıcı şekilde yorumlanıyor. Moda dünyasının en büyük efsanelerinden biri olan ve uzun yıllar Victoria’s Secret meleği olarak podyumda yürüyen Brezilyalı model Adriana Lima da bu isimlerden biriydi. Ünlü model doğum yaptıktan sonra değişen fiziği yüzünden deyim yerindeyse duymadığı kalmamıştı. 45 yaşındaki Adriana Lima 2022 yılında üçüncü kez anne olduktan sonra aldığı doğum kilolarıyla ortaya çıkmış ve şişen yüzü sebebiyle estetik yaptırdığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Konu sosyal medyada o kadar çok konuldu ve tartışıldı ki Adriana Lima en sonunda makyajsız bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşıp estetik iddialarını “Bu sadece biri bebek üç çocuğu olan yorgun bir annenin yüzü” diyerek yalanladı. Oğlu dört yaşına gelen ve doğum kilolarından çoktan kurtulan Adriana Lima yaklaşan yeni Victoria’s Secret defilesine hazırlanırken geçtiğimiz günlerde Madrid’de bir davette ortaya çıktı. Çok kilo verdiği ve eski formuna geri döndüğü görülen Adriana Lima’nın çok hafif makyaj yapılmış yüzü de 20’li yaşlarından farksız görünüyordu. Hayranları sosyal medyada efsane modelin bu halini görünce “takvimden 20 yılı silip atmış” yorumları yapmaya başladı. Çocukları olduktan sonra bir süre podyumdan uzak kalan Lima artık yavaştan mesleğine geri dönüp emeklilik düşünmediğini ortaya koyarken bu muhteşem görüntü için yaklaşık 1 yıldır sıkı bir kampta olduğunu söylüyor. Son bir yıldır haftanın 7 günü uyguladığı yoğun bir antrenman programıyla eski fit görünümüne kavuşan Adriana Lima’nın yeniden Victoria’s Secret defilesine çıkması bekleniyor. Henüz 15 yaşındayken Ford Supermodel of Brazil yarışmasını kazanarak ABD’ye yerleşen Adriana Lima 1999 yılından 2018 yılına kadar Victoria’s Secret modeli kalarak mesleğinde kırılması zor bir rekora da imza atmıştı.