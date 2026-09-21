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Doğum sonrası hali şaşırtmıştı… Ünlü model 1 yıl kampa girdi, takvimden 20 yılı sildi!

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#Adriana Lima#Victoria's Secret#Model
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2026 10:46

Ünlüler dünyasının sürekli göz önünde yaşayan kadınları görünümleri, yaş almaları, kiloları ya da yılların etkisiyle yüzlerinin değişmesi gibi birçok farklı sebepten sürekli eleştiri yağmuruna tutuluyor.