Doğum parası ne kadar, nasıl alınır? 2021 Doğum parası hesaplama ve sorgulama bilgileri

Doğum parası ilk çocuk, ikinci çocuk yada üçüncü çocuk olması durumuna göre farklılık gösterebilmektedir. Bu desteği alabilmek için doğum parası başvurusu yapmak gerekmektedir. Peki doğum parası nasıl alınır, 2021 doğum parası ne kadar? İşte doğum parası sorgulama ve hesaplama ekranı...