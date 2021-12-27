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Haber Giriş: 27 Aralık 2021 - 12:48 | 

Doğum parası ne kadar, nasıl alınır? 2021 Doğum parası hesaplama ve sorgulama bilgileri

Yeni doğum yapan ve doğum hazırlığındaki pek çok annenin gündeminde doğum parası ne kadar, nasıl alınır soruları yer alıyor. Çocuk sayısına göre değişkenlik gösteren doğum parası, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her doğum yapan TC vatandaşına verilmektedir. Peki 2021 doğum parası ne kadar, nasıl alınır? İşte doğum parası sorgulama ve hesaplama bilgileri...

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Doğum parası ilk çocuk, ikinci çocuk yada üçüncü çocuk olması durumuna göre farklılık gösterebilmektedir. Bu desteği alabilmek için doğum parası başvurusu yapmak gerekmektedir. Peki doğum parası nasıl alınır, 2021 doğum parası ne kadar? İşte doğum parası sorgulama ve hesaplama ekranı...
2DOĞUM PARASI NE KADAR 2021

DOĞUM PARASI NE KADAR 2021?

Doğum parası 2020 verilerine göre, ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üç ve daha fazla çocuk için 600 TL olarak ödenmektedir.
3DOĞUM PARASI NASIL ALINIR

DOĞUM PARASI NASIL ALINIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sitesinden indireceğiniz belgeyi doldurduktan sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müdürlüklerine ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine teslim edebilirsiniz. Bu şekilde gereken tutar hesabınıza yatacak ve yattığı an size mesaj gelecektir.
4DOĞUM PARASI SORGULAMA

DOĞUM PARASI SORGULAMA

Aynı zamanda doğum yardımı desteğinin durumunu aşağıdaki E-Devlet ekranından da sorgulayabilirsiniz.
DOĞUM PARASI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
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