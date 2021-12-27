Doğum parası ne kadar, nasıl alınır? 2021 Doğum parası hesaplama ve sorgulama bilgileri
Yeni doğum yapan ve doğum hazırlığındaki pek çok annenin gündeminde doğum parası ne kadar, nasıl alınır soruları yer alıyor. Çocuk sayısına göre değişkenlik gösteren doğum parası, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her doğum yapan TC vatandaşına verilmektedir. Peki 2021 doğum parası ne kadar, nasıl alınır? İşte doğum parası sorgulama ve hesaplama bilgileri...
Doğum parası ilk çocuk, ikinci çocuk yada üçüncü çocuk olması durumuna göre farklılık gösterebilmektedir. Bu desteği alabilmek için doğum parası başvurusu yapmak gerekmektedir. Peki doğum parası nasıl alınır, 2021 doğum parası ne kadar? İşte doğum parası sorgulama ve hesaplama ekranı...
DOĞUM PARASI NASIL ALINIR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sitesinden indireceğiniz belgeyi doldurduktan sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müdürlüklerine ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine teslim edebilirsiniz. Bu şekilde gereken tutar hesabınıza yatacak ve yattığı an size mesaj gelecektir.