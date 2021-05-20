Doğum parası nasıl alınır? 2021 Doğum parası başvuru, sorgulama ve hesaplama detayları
Doğum parası başvurusu ve hesaplama detayları hamilelik sürecinde yer alan ya da doğum yapan pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Bakanlık tarafından verilen doğum parası yardımı, ilk çocuk, ikinci çocuk ve üçüncü çocuğa göre değişkenlik gösterebiliyor. Ancak pek çok kişinin doğum parası olarak telaffuz ettiği, çalışan kişilerin doğum sonrası almaya hak kazandığı rapor parası ise belirli tarihlerde yatırılıyor. Bu iki destek genelde aynı isimle telaffuz edilse de birbirinden tamamen farklıdır. Peki, doğum parası başvurusu nasıl yapılır ve doğum sonrası rapor parası hesaplama nasıl yapılmalı? İşte, doğum parası hakkında bilinmesi gerekenler
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Doğum parası, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her doğum yapan TC vatandaşına verilmektedir. Ancak doğum parası ilk çocuk, ikinci çocuk yada üçüncü çocuk olması durumuna göre farklılık gösterebilmektedir. Rapor parası ise çalışan kişinin hamilelik nedeniyle yaklaşık 4 ay boyunca işe gidememesi dolayısıyla sigorta tarafından brüt tutar üzerinden verilen tutarı ifade etmektedir. Peki, doğum parası ve rapor parası hesaplama süreci nasıl işlemektedir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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DOĞUM YARDIMI PARASI NASIL ALINIR?
Doğum yardımı, 2020 verilerine göre ;
İlk çocuk için 300 TL. İkinci çocuk için 400 TL. Üç ve daha fazla çocuk için 600 TL.
olarak ödenmektedir. Bu yardımı alabilmek için başvuru yapmak gerekmektedir. Başvuru detayları ise şu şekilde;
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DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU
Aşağıdaki link üzerinden indireceğiniz belgeyi doldurduktan sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müdürlüklerine ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine teslim edebilirsiniz. Bu şekilde gereken tutar hesabınıza yatacak ve yattığı an size mesaj gelecektir.
Bu tutarın hesaplanması için birkaç formül bulunmaktadır. Bu formüllerden birisi şu şekilde;
Annenin doğumdan önce çalıştığı son 3 ay boyunca aldığı brüt maaşların ortalaması alınır ve elde edilen ortalama brüt ücretin üçte ikisi, annenin 30 günlük doğum izin ücreti olarak belirlenir. Bu tutarın 30'a bölünmesi ile günlük doğum izin ücreti bulunur. Günlük doğum izni ücretinin, izin süresi ile çarpılmasıyla annenin alacağı toplam doğum izni ücreti hesaplanmış olur.
Doğum parası genellikle çalışan işletmenin onay vermesiyle hesaba geçirilmektedir. Şirketin doğum izni bitene kadar onay verme hakkı vardır. Dolayısıyla doğum izninin bitmesinin akabindeki 2 hafta içerisinde tutar hesaba yatmaktadır.