Doğum parası nasıl alınır? 2021 Doğum parası başvuru, sorgulama ve hesaplama detayları

DOĞUM SONRASI RAPOR PARASI NE ZAMAN YATAR? Bu tutarın hesaplanması için birkaç formül bulunmaktadır. Bu formüllerden birisi şu şekilde;



Annenin doğumdan önce çalıştığı son 3 ay boyunca aldığı brüt maaşların ortalaması alınır ve elde edilen ortalama brüt ücretin üçte ikisi, annenin 30 günlük doğum izin ücreti olarak belirlenir. Bu tutarın 30'a bölünmesi ile günlük doğum izin ücreti bulunur. Günlük doğum izni ücretinin, izin süresi ile çarpılmasıyla annenin alacağı toplam doğum izni ücreti hesaplanmış olur.



Doğum parası genellikle çalışan işletmenin onay vermesiyle hesaba geçirilmektedir. Şirketin doğum izni bitene kadar onay verme hakkı vardır. Dolayısıyla doğum izninin bitmesinin akabindeki 2 hafta içerisinde tutar hesaba yatmaktadır.