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Haber Giriş: 01 Mayıs 2020 - 09:39,

Doğum odasına bile cep telefonuyla girmiş

Bütün hayatını kameralar karşısında yaşayan Kylie Jenner, doğum odasına bile elinde cep telefonuyla girip sosyal medya için çekim yapmış.

BACKGRID USA, INSTAGRAM

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1DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI
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DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

22 yaşındaki Jenner, bir süre önce ayrılıp tekrar barıştığı sevgilisi ve kızının babası rap'çi Travis Scott'ın doğum günü için bir dizi sosyal medya paylaşımı yaptı.

2ELİNDE CEP TELEFONU
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ELİNDE CEP TELEFONU

Bunlar arasında özellikle bir tanesi çok dikkat çekti. Bu karede Kylie Jenner, kızı Stormi'yi dünyaya getirdiği doğum odasında, bir kolunda yeni doğmuş bebeği bir elinde cep telefonuyla görülüyor. Sevgilisi Scott ise yatağın yanında onlara bakıyor.

3YILIN BABASI
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YILIN BABASI

Kylie Jenner, bu paylaşımlarda da Travis Scott'un 28'inci doğum günü kutladı. Jenner " Doğum günün kutlu olsun yılın babası! Yavaşça ama emin bir şekilde kabul ediyorum ki Stormi babasının kızı. Ama her neyse... En güzel, en akıllı, en sevgi dolu ve en komik bebek. En güzel hediye. Tamam, ağlıyorum. Sizi sonsuza kadar seviyorum" notunu yazdı.

4AYRILIĞA DAYANAMADILAR
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AYRILIĞA DAYANAMADILAR

Kylie Jenner ve Travis Scott'ın kızı Stormi Webster iki yaşına girdi. Çift, bir süre önce ayrıldıklarını açıklamıştı. Fakat, ayrı kalmaya uzun süre dayanamayıp yeniden bir araya geldiler.

5DÜNYANIN EN ZENGİN GENÇ KADINI
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DÜNYANIN EN ZENGİN GENÇ KADINI

Kylie Jenner, TV dünyasının en çok ilgi çeken Kardashian- Jenner ailesinin en küçük üyesi. Kendi kurduğu kozmetik şirketi sayesinde de dünyanın 30 yaş altı en zengin kadını unvanını ele geçirdi.

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