Doğum odasına bile cep telefonuyla girmiş

YILIN BABASI Kylie Jenner, bu paylaşımlarda da Travis Scott'un 28'inci doğum günü kutladı. Jenner " Doğum günün kutlu olsun yılın babası! Yavaşça ama emin bir şekilde kabul ediyorum ki Stormi babasının kızı. Ama her neyse... En güzel, en akıllı, en sevgi dolu ve en komik bebek. En güzel hediye. Tamam, ağlıyorum. Sizi sonsuza kadar seviyorum" notunu yazdı.