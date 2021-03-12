Doğum gününde evlendi

Çok ayıp artık bunu yapmayın Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti Emirgan’daki La Boom adlı mekandaydı. Çift, yan yana görüntü vermemek için mekanı ayrı ayrı terk etti. Özdemir, çıkışta sadece “İyi akşamlar” demekle yetindi. Sevgilisinden yaklaşık 5 dakika sonra çıkan Koç ise şu açıklamayı yaptı: “Demet ile aynı yerlere gitmiyorduk. O yüzden ayrı ayrı çıktık.” Eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin’in kendisini sosyal medyadaki hesaplarından takipten çıkarması hakkındaki sorulara sinirlenen oyuncu, “Çok ayıp artık bu, yapmayın” dedi. (Sayit DURMAZ)