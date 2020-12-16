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Haber Giriş: 16 Aralık 2020 - 09:49 | 

Doğum günü hediyesi: Covid 19

Covid-19’u atlattığını sanan Rezzan Benardete, doğum gününü kutlamak için evine çağırdığı arkadaşı Güneş Mutlu Mavituncalılar’a hastalığı bulaştırdı. Kutlamaya katılan Ayşecan Özyeğin Oktay ve Banu Bora’nın test sonuçları da pozitif!

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Rezzan Benardete’nin koronavirüse yakalandığı haberini okumuşsunuzdur. Sonrasını da size ben anlatayım...Kasım başında Covid-19’a yakalanan ve 10 günlük tedavi sürecinden sonra normale dönen Benardete, yakın arkadaşlarına istemeden hastalığı bulaştırdı!

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Tedavisini tamamladıktan sonra, Güneş Mutlu Mavituncalılar’ın 40’ıncı yaş günü için evinde minik bir kutlama organize eden Benardete, kutlamaya Ayşecan Özyeğin Oktay ve Banu Bora’yı da çağırdı. Balonlarla süslediği evinde Mavituncalılar’a sürpriz yapan Benardete’nin asıl sürprizi ise maalesef Covid-19 oldu!Tedaviye rağmen hastalığının bulaşma riskinin devam ettiğini bilmeyen Benardete, bu minik kutlama sırasında üç arkadaşına da koronavirüs bulaştırdı.

3Ayşecan Özyeğin Oktay
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Ayşecan Özyeğin Oktay

ÇOK ÜZGÜN
Aralık başından bu yana tedavi gören arkadaşların karantina süresi bitmek üzere. Güneş Mutlu Mavituncalılar, hastalığı hayli ağır geçirmiş. Genç olduğundan ve hastanelerde yer olmadığından tedavisi evde devam etmiş. Duyduğuma göre Mavituncalılar’ın eşi ve çocukları da Covid’e yakalanmış.
Kendisi de ikinci defa Covid yüzünden yatağa düşen Rezzan Benardete’nin oldukça üzgün olduğu söyleniyor. Tabii ki böyle bir şeyi hiç kimse istemez ama keşke tedavisi bitmiş olmasına rağmen sosyal izolasyona devam etseydi. Çünkü doktorlar, inatla asemptomatik kişilerle ilgili uyarılar yapıyorlar.
Neyse ki şimdi herkes iyileşmiş ve nekahet döneminde kendilerine gelmeye çalışıyorlarmış. Uzun bir süre evde kutlama yapmak istemeyeceklerinden eminim! Herkese geçmiş olsun...

4Maldivler sürprizi
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Maldivler sürprizi

Bir doğum günü kutlaması haberim daha var. Ama bu kutlama keyifli! Beşiktaş Spor Kulübü eski başkanı Fikret Orman, 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Tuğba Coşkun’u doğum günü nedeniyle Maldivler’e tatile götürdü.

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41 yaşına giren Coşkun’a sürpriz yapan Orman, sevgilisine kış ortasında yazı hediye etti. Bu romantik hediyenin ardından romantik bir hamle gelir mi dersiniz?Tuğba Coşkun, Maldivler tatilinden parmağında bir yüzükle geri dönebilir...

6Okul aile birliği başkanı
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Okul aile birliği başkanı

Katıldığı sosyal etkinlikler ve yardım gecelerinde verdiği desteklerle tanınan iki çocuk annesi Şükran Güzeliş, Robert Koleji Okul Aile Birliği’nin başkanlık görevini üstlendi.

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Şükran Hanım, şimdilerde yeni göreviyle velilere yardımcı olmaya çalışıyormuş. Şükran Hanım, okul hakkında bilgi almak isteyenlere hem sanal ortamda hem de telefon üzerinden yardımcı oluyormuş.

8Selda Güneş’ten ‘Zamansız Şehir’
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Selda Güneş’ten ‘Zamansız Şehir’

Resim sanatına yeni bir soluk getiren sanatçı Selda Güneş, eserlerinde bu kez İstanbul’u yorumladı. Şehrin tarihi hazinelerini hatırlatmayı amaçlayan Güneş, Galata Kulesi, Kız Kulesi ve camiler gibi İstanbul’un mimari mirasını sanatıyla şekillendirdi.

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Sanatçının eserlerinin yer aldığı “Zamansız Şehir” adlı sergi, 10 Ocak’a kadar Artgalerim Karaköy’de açık olacak. Sergi, hafta içi 10:00–18:00 saatleri arasında görülebilecek.

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