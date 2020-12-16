Doğum günü hediyesi: Covid 19

Ayşecan Özyeğin Oktay ÇOK ÜZGÜN

Aralık başından bu yana tedavi gören arkadaşların karantina süresi bitmek üzere. Güneş Mutlu Mavituncalılar, hastalığı hayli ağır geçirmiş. Genç olduğundan ve hastanelerde yer olmadığından tedavisi evde devam etmiş. Duyduğuma göre Mavituncalılar’ın eşi ve çocukları da Covid’e yakalanmış.

Kendisi de ikinci defa Covid yüzünden yatağa düşen Rezzan Benardete’nin oldukça üzgün olduğu söyleniyor. Tabii ki böyle bir şeyi hiç kimse istemez ama keşke tedavisi bitmiş olmasına rağmen sosyal izolasyona devam etseydi. Çünkü doktorlar, inatla asemptomatik kişilerle ilgili uyarılar yapıyorlar.

Neyse ki şimdi herkes iyileşmiş ve nekahet döneminde kendilerine gelmeye çalışıyorlarmış. Uzun bir süre evde kutlama yapmak istemeyeceklerinden eminim! Herkese geçmiş olsun...

